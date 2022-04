Gute Tat zum Jubiläum

„Was kann Haus & Grund Warendorf im Rahmen seines 100-jährigen Bestehens Gutes tun?“ Diese Frage stellte Geschäftsführer Bernhard Herbermann unlängst auf der Jahreshauptversammlung des Vereins im Hotel Im Engel. Dabei hatte er gleich einen Vorschlag aus dem Vorstand mitgebracht: eine finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau eines Kinderspielplatzes im Erfttal – genauer im Ortsteil Iversheim in Bad Münstereifel.

Der Kinderspielplatz sei der einzige Spielplatz im Ort und werde durch etwa 70 Kinder im Vorschulalter genutzt. Er sei im Sommer des vorigen Jahres durch die Flutkatastrophe im Erfttal komplett zerstört worden. „Haus & Grund Warendorf“ setze bei der Unterstützung für den Wiederaufbau darauf, dass das Geld über eine solide Einrichtung zielgenau und sicher vor Ort ankomme, machte Bernhard Herbermann bei der Jahreshauptversammlung deutlich.

Maßnahme wird rechtzeitig fertiggestellt

„Da war es ein Glücksfall, dass der Wiederaufbau des Kinderspielplatzes in Bad Münstereifel bereits durch die Aktion Kleiner Prinz – Internationale Hilfe für Kinder in Not e.V. gefördert werde. Die zusätzliche finanzielle Hilfe durch Haus & Grund komme zur rechten Zeit, um die Maßnahme noch in diesem Jahr fertigstellen zu können“, erläutert Oliver Kock, Vorsitzender von „Haus & Grund Warendorf“.

Den Vorschlag, das Projekt mit einem Betrag von 7500 Euro zu unterstützen, begrüßten die auf der Jahreshauptversammlung anwesenden Mitglieder sehr und stimmten deshalb dem Vorhaben gerne zu. Die angedachte Spende wurde in diesen Tagen an den Vorstand der Aktion Kleiner Prinz weitergegeben, der eine zweckentsprechende Verwendung sicherstellt und die die Spendensumme an die Projektverantwortlichen weiterleiten wird.

„Wir hoffen, dass wir mit unseren Spenden dazu beitragen, dass die Kinder wenigstens beim Spielen vergessen, welches Unheil die Wassermassen im Erfttal angerichtet haben – der Wiederaufbau aller Strukturen wird ohnehin noch lange Zeit in Anspruch nehmen“, machte Dieter Grothues, Projektleiter der Aktion Kleiner Prinz, bei der Übergabe der Spende deutlich.