Gutes Klima mit Tempo 30

Warendorf

Der Warendorfer Architekt und Stadtplaner Egon Klaus begrüßt eine durchgängige innerörtliche Tempo-30-Zone, wie sie bereits in anderen Städten gefordert wird. In einem Brief an das Bundesverkehrsministerium und an den Bürgermeister der Stadt Warendorf fordert Klaus, die Höchstgeschwindigkeit der langsameren Pedelecs von 25 km/h auf 30 km/h zu erhöhen, damit sie dann auf der Straßen fahren können.

Von Joachim Edler