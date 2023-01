Häftling im offenen Vollzug rast durchs Münsterland

Gefährliche Fahrt: Ein 26-Jähriger ist am Samstag durch das Münsterland gerast und hat dabei zahlreiche Verkehrsteilnehmer gefährdet. In Warendorf konnten Polizisten ihn schließlich stoppen.

Ein Häftling im offenen Vollzug ist unter Drogeneinfluss mit überhöhter Geschwindigkeit durchs Münsterland gerast und von der Polizei bei Warendorf gestoppt worden. Der 26-Jährige wurde in der Haftanstalt bereits zurückerwartet, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr mit zwei Freunden im Auto von Münster nach Warendorf, bedrängte durch seine Fahrweise unterwegs andere Autofahrer, überholte trotz nahenden Gegenverkehrs und überfuhr mehrfach rote Ampeln.

Polizeibeamte aus Warendorf hielten den Mann am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der B 64 an. Nur wenige Minuten vorher hatte sich ein Verkehrsteilnehmer über Notruf gemeldet. Dieser war in Höhe Telgte auf das Auto aufmerksam geworden, das sich ihm mit hoher Geschwindigkeit von hinten genähert, dann gedrängelt und ihn trotz Gegenverkehrs überholt hatte, berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

26-Jähriger gefährdet mehrere Menschen

Anschließend entfernte sich der Autofahrer in Richtung Warendorf mit hoher Geschwindigkeit, wobei er erneut überholte. Bei Einen kam der Pkw einem eingesetzten Streifenwagen entgegen. Nachdem dieser gewendet hatte, um dem Golf hinterherzufahren, konnten die Beamten beobachten, wie der Fahrer ohne abzubremsen bei Rot in die nächste Kreuzung einfuhr. Dazu nutzte er die Gegenfahrbahn.

Die Verfolger verloren das aufgrund der hohen Geschwindigkeit schnell aus den Augen und erreichten ihn erst wieder, als er bereits von einer weiteren Streifenbesatzung am Ortseingang Warendorf angehalten worden war.

Positiver Drogenschnelltest

Der Mann gab zunächst falsche Personalien an und konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Drogenschnelltest war positiv. Gegen den 26-Jährigen wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet. Danach kam er wieder zurück ins Gefängnis.

Die Polizei Warendorf bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 02581/941000 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden. Die Polizei ist insbesondere an Videosequenzen von dem Vorfall interessiert.