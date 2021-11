„Hallenbad aktuell nicht finanzierbar“

Die FWG-Fraktion hat den Haushaltsplanentwurf 2022 beraten und schließt für die Folgejahre Steuererhöhungen nicht mehr aus. Fraktionschef André Wenning: „Wir werden in diesem Jahr keine Steuererhöhungen erleben. Aber es ist mit Blick in die Zukunft zwingend erforderlich, die Ertragskraft zu steigern, um das Schiff Warendorf auf Kurs zu halten.“

„Der Investitionsstau zwingt uns dazu, viel Geld in die Hand zu nehmen. Das bedeutet aber auch, dass dringend erforderliche Investitionen in Feuerwehr, Schulen, Kindergärten und Infrastruktur den Haushalt für die nächsten Jahre stark belasten“, sagte der Sprecher der Fraktion, André Wenning, anlässlich der Haushaltsberatungen seiner Fraktion.

Die FWG-Fraktion hat den vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2022 beraten. Fachlich unterstützt wurde die Fraktion durch den Ersten Beigeordneten und Stadtkämmerer, Dr. Martin Thormann.

Schwerpunkte der Beratungen waren neben der Bewerbung Warendorfs zur Landesgartenschau 2026 und dem Stellenplan, die geplanten hohen Investitionen in Millionenhöhe.

Wenning: „Wir werden in diesem Jahr keine Steuererhöhungen erleben. Aber es ist mit Blick in die Zukunft zwingend erforderlich, die Ertragskraft zu steigern, um das Schiff Warendorf auf Kurs zu halten. Projekte wie ein Hallenbadneubau sind da, so schön dies auch wäre, aktuell nicht finanzierbar. Wichtig ist vielmehr, Pläne in der Schublade zu haben, wenn sich Förderkulissen auftun. So unbefriedigend es auch sein mag: Pflicht geht hier vor Kür. Beantragen werden wir darüber hinaus eine Prüfung durch die Verwaltung, ob ein eigenes Jugendamt Sinn macht. Die Jugendamtsumlage des Kreises Warendorf wächst seit Jahren exponentiell. Hier muss dringend gegengesteuert werden!“

Ein weiteres aktuelles Thema, das die FWG näherer beleuchtet hat: „Digitalisierung“. Inwieweit dieses politisch begleitet und zur „Chefsache“ erklärt werden muss, lässt die FWG noch offen. Ratsmitglied Martin Lepper, Sprecher der Fraktion für den IT-Bereich: „Wir haben hier die Bürgerschaft im Blick. Ob Bürger- oder Bauamt: Durch eine konsequente Digitalisierung können wir kundenfreundlicher und schneller werden!“

Aber auch die gute Arbeit der ehrenamtlich Tätigen in den Sportvereinen fand in den Haushaltsberatungen der FWG Niederschlag und gewürdigt. Wenning: „Für die Sportvereine werden wir erneut, wie im letzten Jahr auch, einen Antrag zur Erhöhung der Sportpauschale um 10 000 Euro auf 40 000 Euro stellen. Wir hoffen, so einen kleinen Beitrag zur Verbesserung leisten zu können.“