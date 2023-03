Haltepunkt ein Vorteil für Einen-Müssingen

Der Haltepunkt der Nordwestbahn, der 2016 in Einen-Müssingen angelegt worden ist, erweist sich als großer Pluspunkt. Stadtplanerin Pascale Schembecker stellte im Bezirksausschuss am Mittwochabend in Milte das gesamtgemeindliche Konzept für die Neudarstellung eines Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) in Ortsteilen mit weniger als 2000 Einwohnern vor. Dabei hat Einen-Müssingen diese magische Grenze längst überschritten. Durch den Haltepunkt entspreche Einen-Müssingen ausdrücklich der raumordnerischen Zielsetzung des ASB, Ortsteile mit SPNV-Haltepunkten vorrangig zu entwickeln. Das bedeutet, dass in Einen-Müssingen Baugebiete entstehen sollen.

Orte unter 2000 Einwohnern wie Milte und Hoetmar müssen sich aus eigenem Bedarf weiterentwickeln. „Das ist aber an Bedingungen geknüpft. Es muss bedarfsgerecht sein und begründet werden“, erklärte Pascale Schembecker. Dazu zähle unter anderem, dass die Infrastruktur vorhanden oder zumindest machbar ist.

„Es ist zu begrüßen, dass wir hier vorwärts kommen, das ist auch für die Bauflächenentwicklung gut“, sagte Stephan Schulze Westhoff (CDU) und erhielt Zustimmung von seiner Parteikollegin Mechtildis Wissmann. Auch Karsten Gruhn (SPD) sah darin einen guten Weg. „Aber ich habe auch Bauchschmerzen. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Schaffung und der Erhalt von Erholungs- und Freiräumen“, machte er darauf aufmerksam, dass durch die geplante Schließung von fünf Bahnübergängen viele Wege zum Spazierengehen wegfallen.

Während die Ausschussmitglieder aus Einen-Müssingen das Konzept sehr positiv aufnahmen, sah die Gemütslage bei den Miltern ganz anders aus. „Mir stehen als Milter die Haare zu Berge. Wir haben das Nachsehen und haben eher Nachteile, in der Zukunft zu bestehen“, befürchtete Markus Berlage (FWG). Pascale Schembecker wies darauf hin, dass es nicht darum gehe, die Bedarfe von Milte in Richtung Einen-Müssingen zu verlegen.

Dieter Terörde (CDU) war ebenfalls unzufrieden. „Einen ASB kriegen wir in Milte nicht, aber ich wäre dafür, dass wir das auch kriegen. Wenn wir als Dorf wachsen wollen, wie soll das gehen?“ Der Bedarf für die eigenen Bürger müsse gedeckt werden, sah er die Gefahr, dass die Grundstücke an Ortsfremde verkauft werden. „Das können sie bei der Vergabe politisch beschließen. Aber es wäre ein Vorteil, wenn das Baugebiet schnell vollläuft, dann gibt es ein neues Baugebiet“, sagte Schembecker. Die Bezirksregierung habe eine Einen-Müssingen schon lange als ASB aufgeführt. Entscheidend sei aber, was der Flächennutzungsplan hergebe. „Wir sollten das Konzept als Arbeitsgrundlage sehen. Wir haben es doch letztlich selbst in der Hand“, versuchte Mechtildis Wissmann ein wenig die Spannung herauszunehmen.

Einen ganz wichtigen Aspekt brachte Daniel Thiel (Die Linke) ein: „Wir brauchen dringend Wohnraum für junge Leute und nicht nur für Familien. Aus meiner Perspektive fehlen vor allem Wohnungen.“ Er sehe sich in absehbarer Zeit nicht in der Lage, ein Eigenheim zu finanzieren, und das ginge vielen jungen Menschen so.

„Das Konzept wird nicht dazu führen, dass Einen-Müssingen eine Großstadt wird“, versicherte der Ausschussvorsitzende Frederik Büscher (CDU). Baudirektor Peter Pesch wies darauf hin, dass der Haltepunkt ein Alleinstellungsmerkmal sei, dass es sogar in NRW eine Besonderheit sei. Dem gesamtgemeindlichen Konzept wurde schließlich einstimmig zugestimmt mit dem Zusatz, dass künftig für Milter Bürger Wohnbauplätze zur Verfügung stehen, damit Milte aus sich selbst wachsen kann.