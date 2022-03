Hammer fällt für den guten Zweck

Das Flair der großen Auktionshäuser dieser Welt zieht am Sonntag kurzfristig im Heinrich Friederichs Museum in Warendorf ein. Denn im Rahmen einer Auktion werden einige Kunstwerke dort versteigert – der Erlös soll drei ausgewählten Projekten zufließen.

„Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten,... Verkauft“, heißt es am Sonntag im Heinrich Friederichs Museum. Für den guten Zweck kommen dann diverse Kunstwerke, von Künstlerinnen und Künstlern, die bereits in der Galerie oder im Museum eine Ausstellung hatten, unter den Hammer.

Skulpturen, Zeichnungen und Bilder stellten die Künstler dabei kostenfrei zur Verfügung. Darunter Arbeiten von Dr. Winfried Totzek, Mechthild Darquenne-Danwerth, Manfred Kronenberg, Astrid Wesserling und Rita Dürke. Dürke hat derzeit im Museum eine Ausstellung mit dem Namen „Malerei & Poesie“ und wird an dem Nachmittag ebenfalls anwesend sein.

Ihre Bilder sind teils figurativ, teils ganz abstrakt, teils bunt, einige aber auch in Schwarz-Weiß gehalten. Die Besucher können die Chance nutzen, die Künstlerin persönlich in ein Gespräch zu verwickeln und sie über ihre Werke auszufragen.

Im Gespräch mit Rita Dürke

Aber auch die Geselligkeit soll nicht zu kurz kommen. Bei Kaffee, Kuchen und Wein dürfen die Besucher nicht nur auf die außergewöhnlichen Kunstwerke bieten, sondern können sich auf weitere Kultur freuen.

Oberstudiendirektor Klaus Gruhn wird Gedichte von Rilke vortragen und Tatjana Konegen wird mit zwei Musikschülerinnen für musikalische Untermalung an der Querflöte sorgen. „Wir hoffen, dass wir die Menschen aus der Lethargie der letzten Monate herausholen können“, meint Friedrich Kreuzberg, der spontan ein Bild stiftete und am Auktionstag den Hammer schwingen darf.

Die Auktion entstand in Kooperation zwischen dem Förderverein des Heinrich Friederichs Museums und dem Inner Wheel Club Warendorf.

Autkion im Heinrich Friederichs Museum Foto: Foto: Rebecca Lek

Die Gelder, die durch die Auktion zusammen kommen, gehen in voller Höhe an drei ausgewählte Projekte mit Kindern in Warendorf und Umgebung. Zum einen wird der Schmetterlingshof in Telgte bedacht, wo traumatisierte Kinder eine Therapie mit Tieren erhalten.

Die Kinderhilfe Nepal von Monika Lucht wird unterstützt, ebenso wie das Jugendzentrum @ttic. „Unsere Planungen standen bereits alle vor Kriegsbeginn, sonst hätten wir natürlich auch die Ukraine bedacht“, betont Rosemarie Friederichs. Gleichzeitig zeigt sie sich optimistisch bezüglich der Großzügigkeit der Auktionsteilnehmer, sodass sie nicht ausschließt, doch noch in diese Richtung etwas spenden zu können, sofern genug Geld erwirtschaftet werden kann.

Die Auktion im Heinrich Friederichs Museum beginnt am Sonntag (27. März) um 15 Uhr im Museum in der Oststraße. Der Eintritt ist frei.