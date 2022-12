Hand in Hand für eine Obst-Meile

Diese Kooperation ist neu: Die Schwatjacken der Dreibrückenschützen führten mit der Bürgerstiftung Warendorf eine Pflanzaktion durch. „Wächst der traditionellen ,Prachtmeile’ der Dreibrückenschützen bald biodiverse Konkurrenz?“, fragen die Dreibrückenschützen in einer Pressemitteilung.

„Nein, so weit wird es nicht kommen“, geben sie zugleich die Antwort und erläutern den Hintergrund. Auf der Dreibrückenstraße beim Wimpelketten-Aufhängen entstand im Sommer die Idee, als Georg Drees des Weges kam. Drees engagiert sich bei der „Essbaren Stadt“ der Bürgerstiftung Warendorf, die schon an einigen Stellen in der und um die Altstadt herum inklusive Emsseepark für sinnvolle Bereicherung sorgt.

Das Prinzip ist simpel: saftiges Grün und Blütenpracht für die Tierwelt – Obst, Gemüse und Kräuter zum Naschen sowie Schattenspender, Idylle und Atmosphäre für die Bürgerschaft.

Idee entstand zufällig

„Einfach toll, was die Initiative ,Essbare Stadt’ da umsetzt“, meinen die Schützen. Im Warendorfer Norden, wo die Dreibrückenschützen heimisch sind, soll die Geschichte weitergehen. Jürgen Rüsel aus dem Vorstand und die Schwattjacke Oliver Prinz kamen mit Georg Drees ins Plaudern. So entstand die Idee, ob nicht die Kompanie der Schwattjacken hier etwas in den (Spaten-)Stiel stoßen möchte.

Im Spätherbst wurde die Idee konkret. Georg Drees regelte alles mit dem Bauhof, Oliver Prinz versuchte, die Schwattjacken zusammenzutrommeln. 15 Obstbäume wurden zur Verfügung gestellt samt Pflanzpfählen. Die Stellen, wo die Bäume gepflanzt werden sollten, wurden vom Bauhof markiert. Auserkoren wurde der schöne befestigte Fußweg zwischen Emssee und Josephs-Hospital, ab Sassenberger Straße bis Höhe Teresa-Kindergarten. Einige Obstbäume stehen da schon, aber es klafften große Lücken. Und genau diese sollten mit der Pflanzaktion geschlossen werden für eine Obst-Meile, die sich im Emsseepark fortsetzt.

Am vergangenen Freitag unterstützte der Schützenbruder und Gartengestalter Timo Büscher beim Abholen der Obstbäume, stellte leihweise eine Ramme für die Baumpfähle und spendierte obendrein noch einen Sack Hornspäne zur Düngung.

Bäume auf der Wegstrecke verteilt

Am vergangenen Samstag startete die Aktion dann so richtig: Die fünf Schwattjacken Thomas, Frank, Michael, Patrick und Oliver, zusätzlich verstärkt durch den Schwattjacken-Nachuchs Jonathan, Mats und Luuk sowie Georg Drees und Jürgen Rüsel holten das Pflanzmaterial, und die Apfel-, Birn- und Kirschbäume sowie einige Pflaumenbäume wurden auf der Wegstrecke verteilt.

Ab dann ging es Hand in Hand: An der jeweils markierten Stelle die Grasnarbe ausstechen und abheben, das Pflanzloch in passender Tiefe ausheben, Obstbaum einsetzen und die Wurzeln mit Mutterboden umschließen, etwas düngen, einschlämmen, Pflanzpfahl in passendem Abstand mit der Ramme wurzelschonend einbringen und noch einen schönen Gießrand formen. Ein Prozedere, das sich Baum für Baum wiederholte – 15 Mal.

Den Winterstürmen trotzen

Mit Kokosband wurden die jungen Bäume noch mit dem Baumpfahl verbunden, damit Winterstürme ihnen nichts anhaben können. Das Fazit der Schwattjacken: In guten zwei Stunden war das Werk vollbracht. Und dazu gab es obendrein eine positive Begleiterscheinung: Zwischendurch wurde die Baumpflanzaktion auch sehr wohlwollend von Passanten zur Kenntnis genommen. Es kam zu netten Gesprächen. Obst-Verwendungs-Ideen wurden geschmiedet. Sogar ganz praktische Hinweise, aufgrund eines Knickes im Pfadverlauf mit einer schlecht einsehbaren Stelle bei Begegnungsverkehr, wurden gegeben beziehungsweise ein Spiegel angeregt, um dort für Verkehrssicherheit zu sorgen. „Bestimmt im Sinne des ,Runden Tisches Radverkehr’“, meinen die Schwattjacken.

Die "technisierten " Bäume der Pflanzaktion Foto: privat

Da die Schwattjacken künftig auch den Obstbäumen Pate stehen wollen, hat noch ein kleines Gimmick seinen Platz gefunden: Die Stadt Warendorf soll nicht nur essbar, sondern auch smarter werden – und daher darf ein Bodensensor, der die Feuchtigkeit und Temperatur des Bodens misst, nicht fehlen. „VFJ e.V. und die Freifunk Community haben ja für ein LoRaWAN-Netz gesorgt, in das dieser smarte Sensor eingebunden ist“, erläutern die Dreibrückenschützen in der Pressenotiz. Nun kann man von überall jederzeit das Dashboard der „Essbaren Stadt – Hinter den drei Brücken“ einsehen, und die Schwattjacken werden mit Gießhinweisen per E-Mail informiert, wenn es den Obstbäumen zu trocken wird.

Der Bodensensor für Obstbäume gibt genaue Einblicke, ein Dashboard zeigt es. Foto: privat

Für die Wasserversorgung besteht auch schon eine Idee, weshalb der Kontakt zum nahen Teresa-Kindergarten hergestellt wurde. Womöglich kann dort bald ein Wassertank aufgestellt werden.