Handballjugend vom Turnier in Lund begeistert

17 C-Jugendliche und drei Betreuer nahmen am größten Handballturnier der Welt in Lund teil. Vom 26. bis 30. Dezember genossen sie ein perfekt organisiertes Event. Als besonderes Highlight durften sie bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne tragen.

Von diesem Erlebnis werden die jugendlichen Handballer der Warendorfer SU wohl noch lange zehren. Vom 26. bis zum 30. Dezember waren sie beim größten Hallenhandballturnier der Welt zu Gast und durften zudem bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne tragen. Rund 8000 Nachwuchshandballer aus zahlreichen Ländern, darunter auch China, Indien und vor allem aus ganz Europa, nahmen mit über 700 Mannschaften an diesem Turnier teil.

„ Das war eine Erfahrung für jeden. “ Stefan Kurlovich, WSU-Handballtrainer

„Das war eine Erfahrung für jeden“, schwärmt Stefan Kurlovich, Handballtrainer der WSU, der selbst 1983 als Teilnehmer dabei war. Am 26. Dezember ging es los, und nach der Fährüberfahrt kam die Gruppe mit 17 C-Jugendlichen und drei Betreuern in Lund an. „Wir waren alle zusammen in einem Klassenzimmer untergebracht. Wir lagen Isomatte an Isomatte“, berichtet Kurlovich. Einige hätten Luftmatratzen dabei gehabt, aber die seien zu groß gewesen. Zudem wurden die Trikots auf einer Wäschespinne im Zimmer getrocknet. „Das hatte schon ein gewisses Flair. Man musste sich arrangieren“, sagt Kurlovich mit einem Schmunzeln im Gesicht. Das Essen sei dann außerhalb serviert worden.

Die C-Jugend der Warendorfer SU war zu einem großen Turnier in Lund eingeladen. Foto: WSU

Am Tag der Ankunft fand gleich die Eröffnungsfeier statt, und die war sehr beeindruckend. Seit 1978 findet das Turnier statt, damals startete es mit rund 600 Teilnehmern. Die zehn- bis 19-jährigen Jugendlichen genossen die bestens organisierte Veranstaltung, bei der es Musik und Tanz gab und die mit der Botschaft endete: „So create your memories for life“. „Jeder ist selbst für seine Erinnerungen verantwortlich“, übersetzt Kurlovich. „Das war ganz toll gemacht.“

Veranstaltung war bestens organisiert

Begeistert war der Handballtrainer auch von den zwei schwedischen Mädchen, die seine Jungs vorbereiteten. „Sie sprachen Englisch und alle hörten aufmerksam zu. So ruhig hätte ich das als Trainer gerne mal“, sagt Kurlovich mit einem Augenzwinkern. Der in Bonn geborene und in München aufgewachsene Betreuer war selbst als 15-Jähriger in Lund und damals sofort vom Lund-Virus infiziert. Diese Begeisterung hat sich bis heute gehalten und er hat sie auf die 13- bis 14-jährigen WSUler übertragen.

Sportlich ging es am 27. Dezember mit dem ersten Spiel gegen den TSV Pfungstadt los. Die Vorbereitung fand in einer Nebenhalle statt, und der Weg dorthin wurde zu Fuß absolviert. „Der Fußgänger hat in Schweden Vorrang. Wenn man dort die Ampel drückt, dann ist innerhalb von drei Sekunden Grün“, lobt Kurlovich. Die Spiele liefen über zweimal 15 Minuten, und nach der Auftaktniederlage folgte der einzige Sieg gegen ein dänisches Team. Danach gab es nicht mehr viel zu bestellen. „Das ist zum Teil Handball von einem anderen Stern. Schnell, athletisch, technisch hochwertig“, schwärmt der Trainer. In Schweden sei Handball Volkssport und vergleichbar mit dem Fußball in Deutschland.

„ Das war ein ganz neues Gefühl für die Jungs. “ Stefan Kurlovich

Jeden Tag wurden drei Spiele absolviert, und auch nach dem letzten Platz in der Gruppe ging es noch mit Platzierungsspielen weiter, aber es blieb bei einem Sieg aus neun Partien. „Das war uns vorher bewusst, aber Dabeisein ist alles“, nimmt es Stefan Kurlovich leicht. Ganz besonders sei die Stimmung in den Hallen gewesen, und hier feuerten sich die Teams auch gegenseitig an. „Bei uns sind vielleicht fünf Eltern in der Halle, dort waren über 100 Zuschauer dabei. Das war ein ganz neues Gefühl für die Jungs.“

Das Turnier in Lund ist auch ein Sichtungsturnier für die Trainer. Dabei wurde auch deutlich, dass die Warendorfer fast allen Teams körperlich unterlegen waren. „Im Finale der C-Jugend stand ein Torwart, der war zu groß für das Tor“, staunt Kurlovich. Welchen Stellenwert der Handball dort hat, zeige auch, dass die Eltern sich dort um die Infrastruktur gekümmert hätten. Bemerkenswert findet der WSU-Trainer auch, dass es dort inklusive Mannschaften gibt, die in der größten Halle gegeneinander gespielt haben. „Da waren viele mit Down-Syndrom dabei. Das fand ich sehr gut, sie werden dort nicht versteckt und es herrschte eine tolle Stimmung in der Halle.“

Silvestermorgen um 3 Uhr kamen die Warendorfer erschöpft, aber um eine tolle Erfahrung reicher wieder in ihrer Heimatstadt an. „Alle waren platt und zufrieden“, lächelt Stefan Kurlovich, der sich eine Neuauflage in diesem Jahr wünscht: „Es schreit nach mehr.“