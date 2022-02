Handwerker dringend gesucht

Jörg Middendorf, Heinz-Peter Zwicker, Architektin Maria Pälmke, Andrea Uhkötter, Werner Haase-Hövelmann (Stadtverwaltung) und Andreas Uhkötter (v.l.) in der entkernten Aula. Im kleinen Foto der jetzige Eingang, der nach links in die Klinkerwand verlegt werden wird. Rechts entsteht die neue Küche.Stahlplatten vorm ehemaligen Pfarrheim St. Bonifatius. Der Landschaftsverband will Archäologen dort graben lassen, bevor der Parkplatz entsteht.Die alten Fenster in der Aula unterm Dach werden erneuert.Das Treppenhaus bleibt. Die Stufen sind während der Bauarbeiten abgedeckt.

Der Umbau des ehemaligen Pfarrheims an Freckenhorsts Stiftskirche läuft. Aber es könnte schneller gehen. Aktuell gibt es zum Beispiel auf eine Ausschreibung für ein Gewerk kein einziges Angebot – macht geschätzte zwei Wochen Verzögerung für die Fertigstellung des Hauses der Vereine in Freckenhorst. Handwerker seien eben schwierig zu bekommen, sagt Architektin Maria Pälmke vom Hoetmarer Büro Sickmann.

Trägervereinsvorsitzender Heinz-Peter Zwicker hatte Montag zum Ortstermin gebeten, seine Vorstandskollegen Jörg Middendorf, Andrea Uhkötter, Andreas Uhkötter dabei. Auch weil er beim letzten Mal „überrascht und enttäuscht“ gewesen sei, „dass nichts passiert ist“. Er ließ sich und sein Team auf den aktuellsten Sachstand bei dem Millionenprojekt bringen – von Pälmke und Werner Haase-Hövelmann von der Stadtverwaltung.

Dass ein Projekt in diesem Umfang – es geht um Flächen von rund 900 Quadratmetern auf vier Geschossen – seine Zeit braucht, machte Haase-Hövelmann von der städtischen Gebäudewirtschaft deutlich. Hinter den Kulissen passiere schon sehr viel, aber vor Ort sei davon eventuell wenig zu sehen. Allein die Suche nach möglichen Giften in früher verwandten Baustoffen dauere ihre Zeit. Aber: „Wir haben hier keine Belastungen“, so Haase-Hövelmann.

Der subjektiv empfundene Stillstand ist ohnehin laut Maria Pälmke diese Woche passé. Handwerker montieren die alten Heizkörper ab. „Danach kommen der Abbruch und der Rohbau.“ Neben der Versetzung einiger Wände (damit die durchschnittliche Raumgröße zwischen 30 und 45 Quadratmetern für alle Arten von Gruppennutzungen entsteht) gibt es auch von außen erkennbare Eingriffe ins Gebäude. Der Haupteingang etwa macht künftig weiter links in der heutigen Klinkerwand den Weg ins Vereinshaus frei, im Eingangsbereich hat die Küche ihren Platz, die aus dem zweiten Stock verschwindet. Daneben ist die barrierefreie Toilette vorgesehen.

900 Quadratmeter Nutzfläche auf vier Geschossen

Alle Innentüren sind herausgerissen, die Treppenstufen und Steinfußböden mit Holzplatten gegen die Beanspruchung während des Umbaus geschützt. Am deutlichsten wird unterm Dach, dass hier Bewegung ist. Vom Boden der Aula fällt der Blick unter die nackten Ziegel, der Wind drückt durch. Der Boden ist bis auf den Estrich entfernt. „Die waren wirklich fix“, erinnert sich Heinz-Peter Zwicker an die Entkernungsfirma.

Wie im Erdgeschoss werden auch hier oben die Fenster gegen moderne getauscht, schaut Maria Pälmke in ihre Liste, wie überall sonst verschwinden die Heizkörper. Die Aula bekommt außer einer leicht abgehängten Decke eine Fußbodenheizung.

Neben der Lüftungsanlage ist das Thema Schallschutz zentral. Im Erdgeschoss bleibe die „harte“ Akustik, die Chöre brauchen, in der Aula werde mit Akustikdecken gearbeitet. „Schallschutz ist nicht nur nach draußen wichtig, sondern auch hausintern, wenn oben Instrumentalisten proben und unten Chöre“, meinte „HP“ Zwicker. Apropos Instrumente: Weil man laut Zwicker den Platzbedarf für deren Lagerung nicht genau bedacht hatte, mietet der Verein von der Gemeinde St. Bonifatius Räume dafür an.

Der Schutz auch der Anwohner vor Lärm drückt sich übrigens auch in den Nutzungszeiten aus. Ein Thema, von dem der Vorstand eigenen Angaben zufolge vorher „auch nichts wusste“: Um 22 Uhr soll die gesamte Fläche geräumt, also Ruhe sein. Was auch für die künftigen Parkplätze gilt. So um die 15 sollen es werden. Im Moment liegen auf dem Rasen großformatige Stahlplatten. Zum Schutz dessen, was unter der Grasnarbe liegen könnte. Denn der Grund und Boden so nahe an der Stiftskirche mit ihrer fast 1000-jährigen Geschichte ist für Archäologen immer Verdachtsfläche.

LWL will Boden vorm Haus untersuchen lassen

Noch haben keine Grabungen des LWL begonnen – aber selbst wenn, wäre das ja draußen und hätte keinen weiter bremsenden Einfluss auf den Bau des Hauses der Vereine im 21. Jahrhundert. Darauf freut sich Andrea Uhkötter: „Ich glaube, das wird ein richtig schöner, zentraler Treffpunkt hier in Freckenhorst.“