Handwerkskunst in luftiger Höhe

Der Kirchturm der Pauluskirche in Freckenhorst erstrahlt wieder in neuem Glanz. Die Arbeiten sind beendet, und die waren selbst für die Dachdeckermeister alles andere als alltäglich. Rund 6000 Schiefersteine wurden von Hand passend geschlagen, um sie dann am Turm anzubringen. „Das ist alte Handwerkstradition und Handwerkskunst“, sagt Architekt Rüdiger Braun. „Das war auch für uns als Büro etwas Besonderes.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch