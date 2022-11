Harmonie zwischen Farben und Design

Wenn Design und Malerei aufeinandertreffen: Winfried Totzek ist erfinderisches Multitalent und schöpferischer Querdenker, Orthopäde, Psychotherapeut, Künstler und Designer, Erfinder und Handwerker. Sein Material – bevorzugt Edelstahl. Am Sonntag stellt er gemeinsam mit der Malerin Astrid Wesserling in der Heinrich-Friederichs-Galerie in der Oststraße aus.

Von der „Dummen Ziege“ über „Angies Traum“ in Edelstahl bis hin zum Sitzmöbel-Klassiker, der „Fleeze“: Winfried Totzeks Fantasie kennt keine Grenzen. Ein Mann, mehrere Talente, viele Kunstwerke und wohl genauso viele Hürden, die er überwinden musste und manchmal immer noch muss: Der 81-Jährige ist erfinderisches Multitalent und schöpferischer Querdenker, Orthopäde, Psychotherapeut, Künstler und Designer, Erfinder und Handwerker. Sein Material – bevorzugt Edelstahl. Am Sonntag stellt er gemeinsam mit Astrid Wesserling in der Heinrich-Friederichs-Galerie in der Oststraße aus.