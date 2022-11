Hass gibt es auch 84 Jahre später

Am 9. November 1938 lag für die Juden in Deutschland alles in Trümmern. Auch nach Warendorf hatte der Rassenhass der Nationalsozialisten Tod, Flucht und Verzweiflung gebracht. Deshalb, fand Peter Horstmann, „dürfen wir auch nicht müde werden, zu erinnern“. Der Bürgermeister hatte aus Paul Spiegels Buch „Wieder zu Hause? Erinnerungen“ dessen Einstellung zum Judesein verlesen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet