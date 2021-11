„Haus & Grund“ auf Wachstumskurs

Die Novelle des Telekommunikationsgesetzes und der Heizkostenverordnung kommen zwar sperrig und auf den ersten Blick wenig aufgeregt daher, für Vermieter bedeuten sie jedoch durchaus einen Handlungsbedarf. Der Vorsitzende des Vereins „Haus & Grund“, Rechtsanwalt Oliver Kock, erläuterte während der Jahresversammlung am Dienstagabend im Hotel Im Engel, was die beiden Punkte im einzelnen bedeuten und was jetzt zu tun ist. Unlängst feierte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier das frisch verabschiedete Telekommunikationsmodernisierungsgesetz als eine gute Nachricht für Verbraucher, das Kock insoweit auch nicht in Frage stellte. Allerdings ergäben sich unter Umständen nicht unerhebliche Nachteile für Vermieter. Sie könnten auf Kosten sitzen bleiben. „Möglicherweise haben Sie als Eigentümer und Vermieter Kabel- oder Breitbandverträge abgeschlossen unter der Prämisse, dass Sie die Kosten umlegen können.“ Hier sei wichtig, so Kock, erstens die vereinbarten Details im Mietvertrag zu prüfen und zweitens zu überprüfen, ob ein Vertrag mit einem Kabel-Anbieter bestünde. „Wenn Sie einen eigenen Vertrag mit einem Kabel-Anbieter abgeschlossen haben, können Sie in Zukunft die Kosten nicht mehr umlegen.“ Da es jedoch noch eine gewisse Vorlaufzeit gebe, könnten Vermieter noch die Weichen stellen.

Vermieter können die Weichen stellen

Als ebenfalls nicht ganz ohne stellt sich die Novelle der Heizkostenverordnung dar – und zwar sowohl aus Vermieter-, wie auch aus Verbrauchersicht. Im Wesentlichen geht es hier um sogenannte fernablesbare Zähler, die mit einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 bereits bestehende Zähler ersetzen sollen. Diese Geräte müssten, so Kock, „interoperabel“ sein, also von verschiedenen Dienstleistern auslesbar sein. Datensicherheit und -fluss müssten zudem durch einen Anschluss an ein Smart-Meter-Gateway nach aktuellem Stand gewährleistet sein. Seien die Geräte erst einmal installiert, müssten den Mietern mindestens zweimal im Jahr, ab Januar 2022 sogar monatlich, Verbrauchsinformationen mitgeteilt werden. Gerade diese verpflichtenden Mitteilungen sieht Kock unter anderem aus datenschutzrechtlichen Gründen als kritisch an. Ebenfalls bemängelte der Rechtsanwalt eine zunehmende Bürokratisierung, die darüber hinaus für die Mieter mit einer Kostensteigerung verbunden sei.

Verein auf Wachstumskurs

Aktuell hat der Verein Haus und Grund 1258 Mitglieder und fünf Ehrenmitglieder und ist damit weiter auf Wachstumskurs. Festgestellt wurde außerdem, dass der Verein im kommenden Jahr seit 100 Jahren besteht. Die üblichen Regularien der Hauptversammlung wurden zügig abgearbeitet. Bei den Wahlen wurden Rolf Möllmann für ein Jahr und Hannelore Ketteler für zwei Jahre als neue Rechnungsprüfer bestimmt. Wiedergewählt wurde der stellvertretende Vorsitzende Hubert Heßelmann. Sven Darpe, Klaus Oortmann, Werner Schweck, Gabriele Rennemeier, Friedrich Graf von Westerholt-Gysenberg und Jürgen Hoffstädt wurden in den Ämtern des erweiterten Vorstands bestätigt.