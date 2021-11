Haus der Vereine als neuer Ort für alle Bürger

Seit drei Jahren gibt es den Trägerverein „Haus der Vereine an der Stiftskirche“; am 12. Dezember 2018 gab es die Gründungsversammlung. Jetzt geht es bald los mit dem Umbau des ehemaligen katholischen Pfarrheims in Freckenhorst – endlich, wie Vorstandsmitglied Jörg Middendorf am Dienstagabend in Freckenhorst betonte. Nicht nur ihm als Dirigent des Berittenen Fanfarenzugs ist es wichtig, einen zentralen Ort für die Probenarbeit zu bekommen. „Wir haben ja auch andere Nutzer wie das Haus der Familie.“ Deshalb schreibt sich der Verein auch ein zeitliches Ziel aufs Programm für die nächsten Monate: Zum Start des Schuljahres 2022/2023 soll die Nutzung am Stiftsmarkt 3 beginnen.

Den Umbaustart als Startschuss wollen Middendorf am 4. Dezember (Samstag) und seine Mitstreiter von 11 Uhr an gerne so umfangreich wie mögliche in Szene setzen – „bei gutem Wetter auch draußen“, wie er sagt. Denn möglichst viele Beteiligte machen den Zweck des Hauses klar: Hier sollen Vereine und Kooperationspartner gesellschaftliches Leben stattfinden lassen, Chöre und Musikgruppen ihre Probenstunden abhalten. Also spielen an jenem Samstag der Spielmannszug Freckenhorst, der Orchesterverein und der Fanfarenzug auf. „Wir haben alle Vereine und Bürger angeschrieben“, ergänzt Middendorf und hofft auf eine möglichst breite Beteiligung der Bevölkerung. „Wir wollen die Motivation fördern, den Umbau zu begleiten.“ Mit dem sichtbaren Start intensiviert der Verein dann auch die Mitgliedwerbung; aktuell gibt es rund 60.

Umbau für rund 1,5 Millionen Euro

Das Haus der Vereine ist nach intensiven Verhandlungen zwischen katholischer Kirche und Stadt in deren Besitzer übergegangen. Für rund 1,5 Millionen Euro wird das Zentrum nun umgebaut, Raumzuschnitte geändert, Böden und Wände umgerüstet. 75 Prozent der Kosten steuert der Bund zu, 15 das Land, zehn die Stadt. Der Trägerverein kümmert sich um den Betrieb.