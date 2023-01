Haus Nordbeck an Elmer Immobilien verkauft

Warendorf. Das ehemalige Textil- und Wollhaus Nordbeck an der Kolpingstraße ist verkauft. Neue Eigentümerin ist die Elmer Immobiliengesellschaft aus Warendorf, die auch jüngst das benachbarte Kolpinghaus gekauft hat. Von Joachim Edler

Besitzerwechsel beim Haus Nordbeck. Das Textil- und Wollhaus Nordbeck an der Kolpingstraße hat seinen Besitzer gewechselt. Neue Eigentümerin ist die Elmer Immobiliengesellschaft, die auch jüngst das benachbarte Kolpinghaus gekauft hat.

Die Zeit scheint stehengebleiben zu sein in dem Textilhaus Nordbeck an der Kolpingstraße 2. Die alte Ladenklingel ertönt noch, wenn man die Eingangstür betritt. Sofort steht man in der großen Verkaufshalle. Da, wo es früher, Socken, Kittel, Schlafanzüge und andere Woll-Textilien zu kaufen gab, herrscht schon lange kein Ladenbetrieb mehr.