„Heimat gibt es nicht zum Nulltarif“

Letztlich ziehen zum Bürgerfest am 10. Juli alle an einem Strang: Die Organisatoren versprechen ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm, das mit einem Open-Air-Gottesdienst neben der Stiftskirche beginnt und im Anschluss auf dem Kirchplatz viele Highlights verspricht.

Bürgerfest in Freckenhorst am 10. Juli

„Freckenhorst wird in aller Munde sein“, ist sich Doris Kaiser sicher, dass das Engagement zahlreicher Freckenhorster auch außerhalb der Stiftsstadt wahrgenommen wird. Federführend laden Heimatverein und Werbegemeinschaft gemeinsam mit etlichen Aktiven aus vielen Gruppierungen am 10. Juli (Sonntag) zum großen Bürgerfest rund um die Stiftskirche ein. „Heimat ist nicht zum Nulltarif zu haben“, freute sich Hermann Flothkötter im Rahmen einer Pressekonferenz über die zahlreichen engagierten Bürger, die sich für das Bürgerfest aber auch für das Projekt „Freckenhorst entdecken“ stark gemacht haben.

Grundschulkinder waren fleißig.

Fleißig waren unter anderem die Kinder der ersten Klasse der Grundschule. Stolz präsentierten einige von ihnen am Donnerstag die selbst bemalten Pielepoggen, die auf dem Bürgerfest für zwölf Euro zu erwerben sein werden. Der Erlös fließt in die Kasse des Fördervereins der Everwordschule.

Ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm versprechen die Organisatoren für das Bürgerfest, das um 10.30 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst neben der Stiftskirche startet. Anschließend locken ein buntes Treiben und allerlei kulinarische Highlights auf den Kirchplatz. Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Christian Murrenhoff, nutzte die Gelegenheit, sich bei der Kirchengemeinde für die Bereitstellung des Platzes zu bedanken. Das Pastoralteam der Gemeinde wird ebenfalls auf dem Bürgerfest vertreten sein, um an einem eigenen Stand mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Bürgerfest Freckenhorst Foto: Andreas Engbert

Genauer vorgestellt werden zudem die verschiedenen Führungen, die im Rahmen des Gästeführerprojektes innerhalb der letzten Jahre entwickelt wurden. Dazu gehören auch die Informationsstelen, die in Freckenhorst an markanten Punkten aufgestellt wurden. Sie liefern nicht nur Texte zum Durchlesen, sondern verbinden die Betrachter auch mit multimedialen Angeboten. Die Köpfe hinter diesen Angeboten werden am 10. Juli ebenfalls mit dabei sein.

Regierungspräsidentin Dorothee Feller kommt

Neben Bürgermeister Peter Horstmann wird auch die Regierungspräsidentin Dorothee Feller zur der Einweihung der Infotafeln erwartet. Im Rahmen des Programms auf der Bühne werden Freckenhorster, die über die Grenzen Freckenhorsts hinaus bekannt sind, zum Thema Heimat interviewt. Details zum Programm des Tages sind der aktuellen Ausgabe des Heftes „Mein Freckenhorst“, das in den kommenden Tagen an alle Haushalte verteilt wird, zu entnehmen. Die Verantwortlichen dankten den Hauptsponsoren (Volksbank, Provinzial Nölker und Berning, Niehoff Sitzmöbel und Gärtnerei Murrenhoff) für die Ermöglichung des Bürgerfestes.