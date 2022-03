Heimatverein sucht Nachwuchs

Zuletzt hatte der Heimatverein im Jahr 2019 getagt, am Dienstabend endete diese lange Durststrecke. Im Sophiensaal begrüßte die Vorsitzende Mechtild Wolff rund 25 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Der Ehrenvorsitzende Norbert Funken würdigte in einem Nachruf den bereits im August 2019 verstorbenen Dr. Ekkehard Gühne. 15 Jahre lang hatte dieser als erster stellvertretender Vorsitzender die Geschicke des Vereins maßgeblich mitgestaltet. Noch in diesem Jahr soll ein zweibändiges Werk Gühnes zur Warendorfer Synagogengeschichte erscheinen.

„Es kommt einem schon vor wie eine Reise in längst vergangene Zeiten“, begann Wolff ihren Rechenschaftsbericht für die Jahre 2019 bis 2021, in dem sie an die klaren Positionierungen des Heimatvereins in Fragen der „Neuen Ems“, und der Emsinsel/Brinkhaus-Debatte erinnerte. „Eine Landesgartenschau kann frischen Wind bringen. Das brauchen wir sehr“, begrüßte Wolff die Warendorfer Ambitionen für das Jahr 2026. Ein Blick auf die Mitgliederentwicklung seit der letzten Versammlung stimmte nachdenklich. Zählte der Heimatverein 2019 noch über 400 Mitglieder, sank diese Zahl bis zum Jahresende 2021 auf 378. Wolff verwies in diesem Zusammenhang auf die Altersstruktur. Im Klartext: Es fehlt der junge, interessierte Nachwuchs. An Interesse mangele es eigentlich nicht. Laut Wolff zähle die Vereinshomepage täglich 2000 Zugriffe. Umso erfreuter dürften die Heimatfreunde sein, in der 26-jährigen Kunsthistorikerin Catharina Osthues ein ebenso junges wie fachkundiges Mitglied für den Beirat gewonnen zu haben. In besagten Beirat wurden ferner Thomas Hossel, Marita Klaus und Cordula Mense-Frerich gewählt. Mechtild Wolff bleibt nach einstimmigem Votum erste Vorsitzende, ihre erste Stellvertreterin ist Beatrix Fahlbusch.

Gisela Gröne, Wolfgang Reisner und Anne Lipka wurden für ihren jahrelangen Einsatz geehrt. Foto: Foto: Christopher Irmler

Werner Bollmann folgt als Schatzmeister auf Anne Lipka, zu seinem Stellvertreter wählte die Versammlung Burkhard Schulte-Bories. Schriftführer Wolfgang Reisner legte nach 20 Jahren das Amt des Schriftführers nieder. Zu seinem Nachfolger wählte die Versammlung Norbert Funken, der sich spontan bereit erklärte, das Amt für ein Jahr zu übernehmen. Ursprünglich hatte sich Reisner gänzlich aus der Vorstandsarbeit zurückziehen wollen, reagierte jedoch seinerseits spontan auf den Sinneswandel seiner bisherigen Stellvertreterin Gisela Gröne, indem er Funken seine Unterstützung als Stellvertreter anbot. Denn Gröne hatte zu Beginn der Versammlung bekanntgegeben, doch nicht dessen Nachfolge antreten zu wollen wie ursprünglich angedacht. Das Amt der Schriftführerin sei ihr mit zu viel Arbeit verbunden. Stattdessen kandidierte sie erfolgreich - bei drei Enthaltungen – für das Amt der zweiten stellvertretenden Vorsitzenden.

Ein Ausblick war, mit Blick auf die Corona-Lage, schwierig. Dennoch arbeiten die Verantwortlichen des Heimatvereins an einem würdigen Rahmen für den 100. Geburtstag des berühmten Warendorfer Sohns Paul Schallück (16. Juni). Das Dezentrale Stadtmuseum steht derweil vor einer Umorganisation. Viele ehrenamtliche Helfer zogen sich im Laufe der Pandemie zurück, eine Neuaufstellung wird nötig.