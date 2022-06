Heimliche Liebe zu Warendorf zu spüren

Hätte er es miterleben können, so hätte er sich womöglich doch darüber gefreut, dass die Warendorfer ihn zu seinem 100. Geburtstag feiern. Die Rede ist von dem Schriftsteller Paul Schallück. Ein Sohn der Stadt Warendorf, der nicht immer geliebt wurde, so formulierte es die Vorsitzendes des Heimatvereins Mechtild Wolffs zu Beginn der der Feierstunde.

Eine ganz besondere Geburtstagsparty wurde am Donnerstag in Warendorf gefeiert. Am Abend, bevor der Warendorfer Schriftsteller Paul Schallück seinen 100. Geburtstag hätte feiern können, trafen sich Geschichts- und Literaturinteressierte an der Kolkstiege.

Am dortigen Geburtshaus Schallücks erinnerten sie auf Einladung des Heimatvereins Warendorf an den Sohn der Stadt: „Einen Sohn, der nicht immer verstanden wurde, der nicht immer geliebt wurde“, führte die Vorsitzende des Heimatvereins, Mechtild Wolff, in die Veranstaltung ein.

Das Leben und Wirken Schallücks im Zwiegespräch

Auf der Wiese im kleinen Park zwischen Schallücks Geburtshaus und der Ems beleuchteten Norbert Funken und Klaus Gruhn anschließend in einem Zwiegespräch das Leben und Wirken Schallücks.

Vom romantischen Bild einer Stadt habe Schallück nichts wissen wollen: „Das widersprach seinen literarischen Grundsätzen“, betonte Funken, dass der Schriftsteller mit dieser Einstellung bei den Warendorfern anecken musste: „Er ging bewusst das Risiko ein, in seiner Stadt ignoriert zu werden.“ Vor allem in den 50er Jahren habe es eine die Auseinandersetzung gegeben, so Funken, die „mit harten Bandagen ausgeführt wurde – aber zu einem versönlichen Ende führte“, verwies er auf die Anerkennung, die Schallück später auch in Warendorf zuteilwurde. Eine „heimliche Liebe zur Stadt“ sei in der Grundstimmung des Hauptwerks, dem Roman „Engelbert Reineke“ zu spüren.

Schallück starb mit 53 Jahren in Köln

Das Leben Schallücks, der mit 53 Jahren in Köln starb, betrachtete Klaus Gruhn, der von Schallücks Eltern, seiner Schulzeit, seiner Verwundung im Krieg berichtete. Aber auch von den in Deutschland vielbeachteten Romanen und etlichen öffentlichen Auszeichnungen.

Mechthild Wolff begrüßte die Gäste zur ungewöhnlichen Geburtstagsfeier an dem Haus, in dem Paul Schallück vor 100 Jahren zur Welt kam. Foto: Foto: Andreas Engbert

Im anschließenden Gespräch berichteten Teilnehmer der Gedenkveranstaltung von ihren ersten Berührungen mit der Literatur Schallücks und von Begegnungen mit der Familie Schallück.