Heimspiel in Warendorf

Am 28. April startet der Film in den deutschen Kinos. Im Warendorfer Scala war er als NRW-Preview schon am Donnerstag zu sehen: „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“.Meltem Kaptan wurde im Februar auf der Berlinale mit dem „Silbernen Bären“ für die beste Hauptrolle ausgezeichnet. In Warendorf beantwortete die Schauspielerin am späten Donnerstagabend Fragen des Kino-PublikumsDie Warendorfer Gruppe von Amnesty International war am Donnerstagabend Mitveranstalter. An einem Infotisch im Foyer des Kinos gab es Informationen zum US-Gefangenenlager Guantanamo

Foto: Andreas Poschmann