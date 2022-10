Herausforderungen auf hoher See

Zufriedene Gesichter gab es am Ende des einwöchigen Segeltörns des Warendorfer Wassersportvereins in der Nordsee rund um Ijmuiden in den Niederlanden. Vier Mitglieder, haben sich einer besonderen Herausforderung gestellt und konnten allesamt erfolgreich die praktische Prüfung für den Sportseeschifferschein (SSS) absolvieren.

Dazu erläutert der Warendorfer Wassersportverein in seiner Pressenotiz: „Der Sportseeschifferschein ist ein amtlicher, empfohlener Führerschein zum Führen von Yachten mit Motor und unter Segel in küstennahen Seegewässern. Das umfasst eine Zone bis 30 Seemeilen auf allen Meeren weltweit sowie die vollständige Ost- und Nordsee, Ärmel- und Bristolkanal, Irische und Schottische See, Mittelmeer und Schwarzes Meer.

Zudem ist der Schein vorgeschrieben zum Führen von gewerbsmäßig genutzten Sportbooten in diesen Gewässern.“

Spannender und abwechslungsreicher Segeltörn

Wie spannend und abwechslungsreich so ein Segeltörn sein kann, durfte die Gruppe in ihrer Segelwoche erfahren. Bei Windstärken von 0 (Flaute) bis 8 (Sturm) sowie von Regen mit Hagel bis hin zu herrlichstem Sonnenschein war in der Woche alles vertreten.

Aber auch die „Schlecht-Wetter-Tage“ hatten etwas Gutes: Der sturmreiche Tag sowie die Abende wurden an Bord für die Theorie genutzt. Wiederholungen in Navigation, Radar, Wetterkunde und Seemannschaft standen hier auf dem Programm. Jeden Morgen nach Besprechung des Wetterberichtes für den kommenden Tag wurde dann fleißig die Segelpraxis auf der Nordsee geprobt.

Diverse Segel- und Hafenmanöver, Radarfahrt sowie Mensch-über-Bord-Manöver inklusive Einsatz des neuen Rettungs-Dummys „Ruth Lee“ wurden ausgiebig wiederholt und trainiert.

Aber es stand noch mehr auf dem Ausbildungsprogramm: Ebenso wurden diverse Notfälle (Wassereinbruch, Feuer an Bord, Motorschaden und noch vieles mehr) durchgespielt.

Der krönende Abschluss war dann am Donnerstag bei wunderschönem Segelwetter für alle vier eine bestandene SSS-Praxisprüfung, die sie vor einem zweiköpfigen Team des Prüfungsausschusses des Deutschen Seglerverbandes (DSV) ablegen mussten.

„ »Das ist schon eine super Leistung, die die Segler gezeigt haben.« “ WWV-Segellehrer Jan Müller

„Das ist schon eine super Leistung, die die Segler gezeigt haben. Immerhin werden bundesweit gerade einmal rund 350 Sportseeschifferscheine pro Jahr ausgestellt“, zeigt sich WWV-Segellehrer Jan Müller sichtlich stolz auf seine Gruppe mit Sonja Kienzle, Reiner Nibbrig, Julia Darpe und Manfred Wickert.

Lediglich eine Teilnehmerin muss nun noch die theoretischen Prüfungen ablegen, die anderen drei können die Ausstellung ihres Scheins beim Deutschen Seglerverband beantragen.

