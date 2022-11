Herausragendes Engagement gewürdigt

Seit Dieter Droste 1972 in die SPD eingetreten ist, ist viel passiert. Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Freckenhorster SPD-Ortsvereins wurde nicht nur die 50-jährige Treue Drostes zur SPD, sondern auch sein herausragendes Engagement, auch über die Grenzen der Partei hinweg, geehrt.

Für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD wurde Dieter Droste (m.) vom Vorsitzenden des Freckenhorster Ortsvereins, Christian Elsner (r.) und dessen Stellvertreter Michael Gierhake ausgezeichnet. Gut ein Viertel der Mitglieder des SPD Ortsvereins waren der Einladung zur Mitgliederversammlung gefolgt.

„Die Partei vor Ort lebt von Menschen, die sich engagieren“, erinnerte der Ortsvereinsvorsitzende Christian Elsner daran, dass der Geehrte unter anderem 26 Jahre im Kreistag saß. „Ich war sogar mal Landratskandidat“, erinnerte sich Droste. Neben seinem politischen Engagement in der SPD engagierte Droste sich in zahlreichen weiteren Vereinen, war sogar einige Jahre Vorsitzender des TuS Freckenhorst. In Abwesenheit wurden zudem Heinz Schalk (25 Jahre Mitgliedschaft) und Jörn Penkuhl (40 Jahre) geehrt.

Im Rückblick auf vergangene Monate bedauerte Elsner, dass das Münsterland seit der letzten Wahl nicht mehr mit einem SPD-Abgeordneten im Düsseldorfer Landtag vertreten sei. Kommunalpolitisch freue er sich, dass die Emsinsel erworben wurde und die Planung eines durch die Wärme der Ems gespeisten Fernwärmenetzes in Warendorf angegangen wird.

Für die Stiftstadt hoffte der Vorsitzende, dass die Entwicklungen auf dem von der Stadt erworbenen Breede-Gelände (Feuerwehrgerätehaus und Wohnbebauung) nun zügig vorangehen. Er hoffte, dass die Grundstücke dort zu „sozialverträglichen Preisen“ veräußert würden. „Wir stehen zur Ortsumgehung Freckenhorst“, machte Elsner zudem deutlich. Die SPD habe den Antrag gestellt, die geplante Strecke auf einen Dreiviertelkreis zu erweitern und auch die Hoetmarer mit der Westkirchener Straße zu verbinden. Man müsse schauen, dass man nicht noch mehr Zeit verliere. Die Umwelt-Aktion soll im März 2023 nach drei Jahren Pause wieder stattfinden.

Mit einem Neu- und einem Wiedereintritt hat die Freckenhorster SPD aktuell rund 40 Mitglieder. „Das sind immerhin 25 Prozent des Stadtverbandes“, so Elsner nicht ohne Stolz.

Als Vorsitzender des Bezirksausschusses Freckenhorst-Hoetmar berichtete Michael Gierhake, dass der Bau der neuen Turnhalle vorangehe, zeigte sich aber unzufrieden mit dem Vorgehen der Stadtverwaltung, deren Beschlussvorlage nur eine Nutzung bis 22 Uhr vorsah.