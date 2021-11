Herz schlägt für Nepalhilfe

Der Heimatverein Warendorf gibt seit 1971 für seine Mitglieder die Warendorfer Schriften mit Beiträgen zur Geschichte der Stadt Warendorf und den Menschen, die dort leben, heraus. Ein Kapitell in der neuesten Ausgabe der Schriftenreihe, die erst 2022 erscheint, ist der Warendorferin Monika Lucht und ihrem unermüdlichen Engagement für die Kinderhilfe Nepal gewidmet.

Eindrucksvoll schildert Monika Lucht, wie sie mit ihrem Ehemann Jürgen auf einer Trekking-Reise 2003 erstmals in Kontakt mit der Kinderhilfe Nepal kommt. Der Bergführer erzählt dem deutschen Ehepaar, dass er durch die Nepalhilfe die Möglichkeit bekam, eine schulische Ausbildung zu absolvieren.

Er ist in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen und ein Schulbesuch wäre ohne diese Hilfe völlig unmöglich gewesen.

Das ist der Startschuss für Monika Luchts Nepal-Engagement. Sie organisiert Flohmärkte, deren Erlöse an die Kinderhilfe gehen. Zunächst in der eigenen Familie und im engen Freundeskreis vermittelt sie die ersten Patenschaften.

Inzwischen sind es weit über 100 Kinder, denen so nicht nur ein Schulbesuch, sondern auch ein täglich warmes Essen gesichert ist. Dass die Hilfe aus Warendorf seitdem zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist, hätte sich Monika Lucht zu Beginn ihrer Aktivitäten nie und nimmer vorstellen können. „Alles ist für mich so unglaublich“, sagt sie im WN-Gespräch.

Monika Lucht ist gelernte Kinderkrankenschwester. Ihr Leitsatz „Helfen und anderen eine Freude machen“, zieht sich wie ein roter Faden durch ihren Lebenslauf.

„Zuhause in Warendorf organisierte ich Flohmärkte, löste Ur-Omas-Haushalt auf und spendete die ersten 100 Euro an die Nepalhilfe.“ Der Grundstein ist gelegt. 2005, bei einer zweiten Reise, ist es dann offiziell. In den 16 Jahren hat sie über 100 Patenkinder vermitteln können. Auch sie selbst hat eine Patenschaft übernommen. „Es gibt viele schöne und auch kuriose Begegnungen. Ein Patenkind habe ich im Freibad vermittelt. Da spricht mich eine Frau an, während ich meine Runden im Becken drehe: Ich möchte auch so ein Patenkind, wie mache ich das?“ Die Formalitäten werden an Land geklärt.

Die Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Jahre 2017 ins Schloss Bellevue wird der Warendorferin noch lange in Erinnerung bleiben. Mit dem Bürgerfest rückt der Bundespräsident die Menschen in den Fokus, die mit ihrem bürgerschaftlichen Engagement zu einer starken Zivilgesellschaft beitragen. Unter den rund 4000 geladenen Engagierten aus ganz Deutschland, die mit Mut und Ausdauer gesellschaftliche Herausforderungen angehen und sich für andere Menschen einsetzen, ist auch die Warendorferin Monika Lucht.



„Ich würde alles wieder so machen in meinem Leben.“ Die Kinderhilfe Nepal habe mein Leben verändert, sagt sie. Die herzliche Dankbarkeit vieler nepalischen Familien und die Unterstützung der Menschen in ihrer Heimatstadt Warendorf und darüber hinaus, seien ihre große Motivation. „Meine Familie und besonders meine sieben Enkelkinder stehen an erster Stelle, aber ganz kurz dahinter stehen viele, viele liebe Kinder in Nepal mit ihren Familien.“