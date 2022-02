Herzenswunsch Waldbauwagen

Die 72 Kinder und 15 Erzieherinnen der katholischen Kindertageseinrichtung St. Josef lieben die Natur und die Bewegung. Seit 2010 ist die Kita St. Josef ein zertifizierter „Bewegungskindergarten“. Neben den vielfältigen Bewegungsangeboten innerhalb der Kitaräume nutzen die Erzieherinnen und Kinder auch natürliche Bewegungsräume. Spaziergänge zur Erkundung der Umgebung gehören ebenso dazu wie die regelmäßigen Waldtage.

Für die Besuche im Wald muss so einiges vorbereitet werden: Getränke, Snacks, Lupengläser, Schaufeln, Decken, Wechselsachen und Co. werden in Taschen und Bollerwagen verstaut. Mit diesem großen Gepäck machen sich Erzieherinnen gemeinsam mit den Kindern auf den Weg zum Wald. Schon unterwegs wird beobachtet, was das Umfeld so bietet: Was gibt es denn in Hecken und Sträuchern zu sehen? Kriecht da etwa eine Schnecke über den Weg? Im Wald angekommen, geht es dann weiter. „Blätter, Äste und Stöcke, Moos, Eicheln, Kastanien, Bucheckern – alles ist für unsere Kinder interessant und regt zum Spielen an“, erklärt Kita-Leitung Renate Brune.

Kenntnisse spielerisch erweitern

Der positive Effekt für Kinder und Erzieherinnen stellt sich mit jedem Waldnachmittag aufs Neue ein: Eingeschränkte und monotone Spielflächen werden durch die natürliche und unebene Spielfläche des Waldes ersetzt. Gleichgewichtssinn, Balance und die unterschiedlichen Körperpartien wie Auge, Hand und Fuß werden gefordert. Die Kinder erweitern spielerisch ihre Sachkenntnisse und ihren Wortschatz.

Diese positiven Effekte für Kinder und Erzieherinnen sollten unbedingt verstärkt und ausgebaut werden. Aus diesem Anlass ist die Idee eines „Waldbauwagens“ entstanden. Der Waldbauwagen soll als „Lagerort“ für Wechselsachen, unterschiedliche Materialien, aber auch als Unterschlupf für kürzere oder auch länger andauernde schlechte Wetterverhältnisse dienen. Das umständliche Transportieren der notwendigen Utensilien wird so vermieden. Auch einen möglichen Standort gibt es schon – das kircheneigene Flurstück in der Nähe des Freckenhorster „Regenauffangbeckens“. Baurechtliche Fragen konnten geklärt werden. Die Anschaffungskosten für den Bauwagen sollten durch einen gestellten Fördergeldantrag gedeckt werden. Dieser ist jedoch abgelehnt worden. Begründung: Auch wenn das Projekt „Waldbauwagen“ pädagogisch sinnvoll und nachvollziehbar sei, fallen die Anschaffungskosten nicht unter die förderfähige Kategorie.

Unterstützer gesucht

Damit schien der Herzenswunsch „Waldbauwagen“ zunächst zerplatzt. Eine große Enttäuschung machte sich bei der Erzieherinnen breit. Diese suchen Unterstützer, um ihren Herzenswunsch doch noch zu erfüllen. Wer sich beteiligen möchte, kann sich an die Leitung des Kindergartens St. Josef, Renate Brune, unter 0 25 81 / 47 33 oder an die Verbundleitung der Kindertageseinrichtungen der Pfarrgemeinde St. Bonifatius und St. Lambertus, Nicole Musfeldt-Risse, 0 25 81 / 94 12 67, wenden.