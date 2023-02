Hier könnte die Ems Warendorf mitheizen

Neues zum Herzstück des geplanten Fernwärmenetzes in Warendorf: Die Verwaltung untersucht nach Kritik an der erst bevorzugten Halle am Ostrand des Brinkhaus-Geländes jetzt das Grüngelände östlich des Lkw-Parkplatzes an der Beelener Straße. Darüber informierte Stadt-Baudirektor Peter Pesch jetzt die Mitglieder des Rates.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet