Hier wird täglich frisch gekocht

Es zischt und dampft in der Küche des St.-Joseph-Krankenhauses. Koch Marc Vollmer hat gerade das Fleisch zum Anbraten in die übergroße Pfanne getan. Nebenan bereitet Köchin Elke Wenzke knackiges Gemüse zu. Jeden Tag werden hier die Speisen für die Patienten, Ärzte und Mitarbeiter pünktlich und frisch zubereitet. Darum ärgert sich Gastronomieleiterin Vera Beermann über anderslautende Gerüchte. „Seitdem im Jahr 1998 der erste Caterer hier tätig ist, hält sich das Gerücht, dass hier nicht frisch gekocht wird. Das kommt von Patienten und sogar von Mitarbeitern“, sagt Vera Beermann.

Seit 2012 ist der Caterer Wisag für die Krankenhausküche zuständig, zuvor war es seit 2004 Schubert-Speisen, die von Wisag aufgekauft worden sind. „Aber alle haben hier immer frisch gekocht“, versichert Beermann, die bedauert, dass in jüngster Zeit wieder verstärkt Beschwerden kamen, dass das Essen nicht frisch sei.

„Das Fleisch kommt hier frisch an. Gulasch, Geschnetzeltes oder der Sonntagsbraten werden hier in der Küche zubereitet.“ Milch und Joghurt wird vom Biohof Fockenbrock aus Telgte angeliefert. „Das ist Bio, aber wir dürfen nicht damit werben“, verrät Vera Beermann. Gemüse wird nur aus der Region eingekauft, dafür gibt es zwei größere Lieferanten für alles sowie einen für Tiefkühlkost mit Gemüse und Salaten. „Die Lieferanten sind maximal 75 Kilometer entfernt, und Getränke beziehen wird von Holtrup aus Warendorf.“

Der Speiseplan wird für drei Wochen aufgestellt und wiederholt sich dann eine gewisse Zeit. Anschließend wird wieder ein neuer Drei-Wochen-Plan erstellt, der sich an der Jahreszeit orientiert. So haben auch die Mitarbeiter und Ärzte genügend Abwechslung. Außerdem wird noch eine Kita mit 50 Essen beliefert. „Wir machen pro Tag etwa 300 Essen fürs Josephs-Hospital und 50 für die Kita“, sagt die Gastronomieleiterin.

Um diese Vielzahl an Essen jeden Tag pünktlich zubereiten zu können, sind zwei Köche, zwei Diätassistentinnen, sechs Verpflegungsassistentinnen sowie Küchen- und Spülhilfen im Einsatz. Die Arbeit in der Küche beginnt schon um 6.30 Uhr, um das Frühstück zuzubereiten. Es gibt fünf Variationen, und dienstags und donnerstags auch ein Ei dazu. Die Hauptmahlzeit ist natürlich das Mittagessen. Die Auswahl kann sich wirklich sehen lassen und bietet vier verschiedene Gerichte jeden Tag. So gab es beispielsweise am Montag in der Kategorie „Voll und Wertig“ Spaghetti Bolognese und frischer Blattsalat, in der Kategorie „Hin und Vegg“ eine Couscouspfanne mit Gemüse und Sour Creme und in „Leicht und Wohl“ eine Hähnchenkeule mit Salbeisauce und mediterranen Gemüse und Reis. Zu jedem Gericht gab es Apfelstücke als Dessert.

Qualität und Umweltziele liegen Wisag am Herzen. „Im September hatten wir eine Fairmast-Hähnchenwoche“, berichtet Vera Beermann. Das Tierwohl sei allen sehr wichtig, und es werde zunehmend auf Plastik verzichtet und auf Mehrwegschälchen gesetzt.

Zur Sicherheit werden von jeder Mahlzeit zwei Proben für 14 Tage eingefroren, um im Fall einer Lebensmittelvergiftung eine Untersuchung vornehmen zu können. Bislang sei das aber zum Glück noch nie passiert. Und bei aller Kritik gibt es auch Lob. „Es steht auch auf den Karten, dass es lecker geschmeckt hat. Das tut dann bei aller Kritik auch gut“, freut sich Vera Beermann.