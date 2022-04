Highlights im Jubiläumsjahr

In diesem Jahr soll der Jahreshöhepunkt für das Nikolaus-Collegium natürlich der Besuch der Nikolause in Freckenhorst bei den Kindern werden. Ohnehin hat das Collegium im Jubiläumsjahr sich so einige Programmpunkte auf die Fahnen geschrieben.

2015 war eine Abordnung der Nikolaus-Gilde aus dem Bayrischen Hauzenberg in Freckenhorst zu Gast. In diesem Jahr wird ein Gegenbesuch in Bayern stattfinden.

2022 soll für das Nikolaus Collegium ein bedeutendes Jahr werden: Das Nikolaus-Collegium feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Auftakt des Jubiläumsjahrs wird eine Reise nach Bayern bilden. Dort wollen Nikolause, Ruprechte und weitere Interessierte an den letzten beiden Tagen der Fahrt die befreundete Nikolaus-Gilde in Hauzenberg besuchen. An den Tagen zuvor wartet ein abwechslungsreiches Programm in Ruhpolding auf die Mitreisenden. Unter anderem wird ein Besuch in Berchtesgaden mit dem Obersalzberg und der Panoramastraße, eine Schifffahrt auf dem Chiemsee oder eine Führung durch die Chiemgau-Arena angeboten.

Stattfinden wir die Fahrt vom 25. bis zum 29. Mai 2022. In einer Mitteilung weist das Collegium darauf hin, dass kurzfristig noch vier Plätze freigeworden sind. Anmeldungen und Informationen sind bei Organisator Karl Ertl möglich unter nikolausfahrt2020@web.de oder unter

01 51/ 57 50 23 69.

Um das Jubiläum gebührend zu feiern, haben die Verantwortlichen zudem weitere Aktivitäten im Jahresverlauf geplant.

Zwei Jahre pandemiebedingte Pause

Jahreshöhepunkt soll der Besuch der Nikolause bei den Kindern werden. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause, hoffen die Verantwortlichen, in diesem Jahr wieder alle Freckenhorster Kinder persönlich zu Hause besuchen zu können. Am 4. Dezember, dem Sonntag vor dem Nikolausabend, feiert das Nikolaus-Kollegium einen feierlichen Gottesdienst in der Stiftskirche. Begleitet werden soll der Gottesdienst von einer Ausstellung. Im Anschluss ist ein feierlicher Empfang geplant.

Den Auftakt für die Feiern bildet das „Sommerkonzil“, also ein Treffen der Aktiven im gemütlichen Rahmen, das in diesem Jahr in etwas außergewöhnlich gestaltet sein wird. Es ist für den 12. August (Freitag) geplant.