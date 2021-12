Hilfe gegen soziale Insolation

Seit den 1990er Jahren werden in Warendorf nicht-sesshafte Mitmenschen, Familien oder alleinstehende Personen in schwierigen sozialen Situationen von der Wärmestube, die in der Trägerschaft des SKM Warendorf im Kreisdekanat Warendorf (SKM) gegründet wurde und bis heute in der Warendorfer Gartenstraße betrieben wird, betreut.

Seit den 1990er Jahren werden in Warendorf nicht-sesshafte Mitmenschen, Familien oder alleinstehende Personen in schwierigen sozialen Situationen von der Wärmestube, die in der Trägerschaft des SKM Warendorf im Kreisdekanat Warendorf (SKM) gegründet wurde und bis heute in der Warendorfer Gartenstraße betrieben wird, betreut.

Sie ist ein Ort der Hoffnung für

die Besucher: die Wärmestube. In einer Gesellschaft, in der Armut wächst und immer mehr Menschen durch die Maschen des sozialen Netzes fallen, ist die Wärmestube eine gute Anlaufstelle in der Gartenstraße 25 in Warendorf. Aber auch eine Herausforderung.

Seit den 1990er Jahren werden in Warendorf nicht-sesshafte Mitmenschen, Familien oder alleinstehende Personen in schwierigen sozialen Situationen von der Wärmestube, die in der Trägerschaft des SKM Warendorf im Kreisdekanat Warendorf (SKM) gegründet wurde und bis heute in der Warendorfer Gartenstraße betrieben wird, betreut.

Damit die Besucher der Wärmestube auch in Zeiten des Lock-Downs weiterversorgt werden konnten, wurde schnell von den zwei hauptberuflichen Mitarbeiterinnen eine „Open-Air-Essensaugabe“ eingerichtet. Wer wollte, konnte draußen essen oder aber sein Essen mit nach Hause nehmen.

Da die Gemeinschaftsräume nicht mehr genutzt werden konnten, hatte die Coronakrise für viele Besucher deren häufig ohnehin schwierige Lebenssituation noch einmal verschärft. Durch die Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Kontaktbeschränkungen und das einhergehende Herunterfahren des öffentlichen Lebens, wurden die soziale Isolation und das Einsamkeitsempfinden verstärkt. Da sich aber auch die Tagesabläufe ein wenig verändert hatten, führte dies letztlich auch zu veränderten Besuchszeiten. So erscheinen mittlerweile zum Frühstück ab 8 Uhr weniger Personen und die Gemeinschaft mit anderen Personen wird eher gemieden. „Viele Besucher essen schnell auf und verlassen zügig die Wärmestube“, sagt Monika Dufton, Leiterin der Wärmestube.

Und sie ergänzt: „Wir freuen uns, wenn wieder mehr Besucher auch bereits wieder zum Frühstück kommen und die weiteren Angebote der Wärmestube wieder verstärkt nutzen würden.“

Seitdem die Beschränkungen zur Gästebewirtung unter Auflagen aufgehoben wurden, können die Besucher mit dem gebotenen Abstand und unter Einhaltung der 2G-Regel wieder den Gemeinschaftsraum zum Frühstücken, Mittagessen und Plaudern nutzen. Zusätzlich können sich die Gäste, sofern sie es wünschen, von einer Mitarbeiterin des SKM im Rahmen der Allgemeinen Sozialberatung vor Ort zum Beispiel bei administrativen Fragestellungen beraten lassen.

Um das Angebot dem Bedarf anzupassen, wird das Frühstück ab dem 3. Januar eine Stunde später – und zwar ab 9 Uhr angeboten. Dafür bleibt die Wärmestube ab diesem Zeitpunkt bis 13 Uhr für das Mittagessen geöffnet. Die Gäste der Wärmestube können in der Zeit Wäsche waschen, duschen, klönen und viel menschliche Zuwendung erhalten.

Von montags bis samstags von 9 bis 13 Uhr werden im neuen Jahr das bewährte Frühstück und ein warmes Mittagessen serviert. Die Mahlzeiten werden aus gespendeten Lebensmitteln von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zubereitet.

Der Helferstamm braucht allerdings „Nachwuchs“. Wer ehrenamtlich mithelfen oder gerne kochen möchte, kann sich bei Monika Dufton ( 0 25 81/63 33 47) melden.