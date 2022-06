„Himmel und Erde berühren“ in der Wallfahrtswoche in Buddenbaum

„Viele Veranstaltungen, die in den letzten beiden Jahren während der Wallfahrtswoche nicht stattfinden konnten, sind in diesem Jahr wieder möglich“, freut sich Heiner Ruthmann als Vorsitzender der Kapellengemeinschaft Buddenbaum. Am kommenden Sonntag werden wieder zahlreiche Menschen zur Buddenbaumprozession aufbrechen.

„Himmel und Erde berühren“, unter dem Leitwort der Wallfahrten des Jahres 2022 werden ab kommenden Sonntag wieder zahlreichen Menschen zum Gnadenbild der Mutter vom Guten Rat in der Kapelle Buddenbaum pilgern. Anlässlich des Festes „Mariä Heimsuchung“ lädt die Kapellengemeinde die Pilger ein, während der traditionsreichen Wallfahrtswoche mit all ihren Sorgen und Ängsten, aber auch mit ihren Freuden und Glück nach Buddenbaum zu kommen und dort Gottesdienst zu feiern oder für einen Moment in Stille innezuhalten.

„Viele Veranstaltungen, die in den letzten beiden Jahren während der Wallfahrtswoche nicht stattfinden konnten, sind in diesem Jahr wieder möglich“, freut sich Heiner Ruthmann als Vorsitzender der Kapellengemeinschaft: „Deshalb hoffen wir, dass insbesondere auch die Gemeinschaft und das Miteinander wieder intensiver erlebt werden können.“ Erstmals seit zwei Jahren stünden nach den Gottesdiensten dafür die Türen des Pilgertreffs und des Getränkewagens wieder offen.

Gottesdienste auf dem Kapellenplatz

Natürlich sei die Corona-Pandemie noch nicht überwunden, weshalb die Gottesdienste wieder auf dem Kapellenplatz und unter den blühenden Linden gefeiert würden. In neuem Glanz präsentieren werde sich die Wallfahrtskapelle, deren bröckelnde Fassade in den vergangenen Wochen saniert worden sei. Die Arbeiten seien gerade noch rechtzeitig zur Wallfahrtswoche abgeschlossen worden.

Die Buddenbaumwoche beginnt am kommenden Sonntag (26. Juni) um 7 Uhr mit der Prozession von der Lambertus-Kirche zur Wallfahrtskapelle, die vom Orchesterverein Freckenhorst musikalisch begleitet wird. Das Hochamt auf dem Kapellenplatz ist für 8.15 Uhr vorgesehen. Es tritt der Kirchenchor St. Lambertus auf. Abends sind alle Gläubigen um 18 Uhr zu einer Pilgerandacht eingeladen.

An den folgenden Werktagen finden jeweils morgens um 8 Uhr und abends um 20 Uhr Gottesdienste in Buddenbaum statt, lediglich am Samstag (2. Juli) beginnt die Abendmesse bereits um 18.30 Uhr.

Freuen dürfen sich die Pilger vor allem auf die Abendgottesdienste am Dienstag (28. Juni) mit Prozession aus Freckenhorst, die von den Kirchenchören St. Bonifatius und St. Lambertus bereichert wird, und am Mittwoch (29. Juni) auf die Jugendmesse.

Wieder FFF-Wortgottesdienste

Erstmals seit dem Pandemieausbruch finden auch der FFF-Wortgottesdienst (Frauen – Frieden – Fahrrad) der Katholischen Frauengemeinschaften aus verschiedenen Pfarreien in der Umgebung (Montag, 15.30 Uhr), das Rosenkranzgebet mit Gottesdienst und Krankensalbung (Dienstag, 15 Uhr) und die Wallfahrt der Kolping-Familie und -Seniorengruppe (Mittwoch, 15 Uhr) statt. Die Wallfahrtswoche endet am 3. Juli (Sonntag) mit einer Eucharistiefeier um 7.30 Uhr mit Pilgern aus Enniger, einer Kindermesse um 9 Uhr und der offiziellen Schlussfeier um 18 Uhr, die mit Musik der Hoetmarer A-capella-Gruppe „Die Pinguine“ umrahmt wird.