Hinfiebern auf das Jubiläum

Der Countdown in Milte läuft – für 100 Jahre Ehrengarde. Am 15. Mai wollen es die Milter Schützen so richtig krachen lassen und erwarten zahlreiche Gäste anderer Vereine.

Die Ehrengarde Milte steht in den Startlöchern für ihr 100-jähriges Jubiläum. Mit großer Vorfreude fiebern die Ehrengardisten und Schützen bereits dem 15. Mai entgegen. Dann werden auf dem Schützenplatz in Milte zahlreiche Gäste und befreundete Garden aus dem Kreis Warendorf erwartet. Nach der Corona-Zwangspause wollen es die Schützen wieder krachen lassen.

Wie der Programmablauf vorsieht, treffen sich um 13 Uhr alle Ehren-, Damengarden und Musikzüge auf dem Milter Sportplatz, Hesselstraße 2. Als stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Warendorf hat auch Doris Kaiser ihr Kommen angekündigt. Nach der Begrüßung wird ein gemeinsamer Festumzug durch das Dorf zum Schützenplatz, über die Hesselstraße, Schulstraße, Ostbeverner Straße und die Telgter Landstraße erfolgen. Ab 14 Uhr beginnt ein Open-Air-Festival für alle Altersgruppen. Die Kinder dürfen sich auf das Hüpfburgenparadies „Koala-Kindertraum“ freuen. Alle Bürgerinnen und Bürger, die wieder Lust zum Feiern haben, sind willkommen.

Schützenplatz aus dem Dornröschenschlaf geholt

„Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein“, freut sich Kommandeur Andre Hovestadt auf die Feier. Zusammen haben er und viele Helfer in den vergangenen Wochen den Schützenplatz aus seinem Dornröschenschlaf geholt.

Norbert Eickholt, Vorstandsvorsitzender der Volksbank eG Warendorf, Schützenpräses Robert Holtkamp und Andreas Wienker von der Sparkasse Münsterland Ost machten sich ein Bild von den neuen Uniformen und der restaurierten Standarte der Ehrengarde. Foto: Foto: Emil Schoppmann

„Lange war es ungewiss, ob wir angesichts der Corona-Pandemie überhaupt feiern können. Hinzu kam der schlimme Krieg in der Ukraine“, zeigt sich Hovestadt darüber erleichtert, das besondere Jubiläum in diesem Jahr begehen zu können. Ermöglicht wird dies auch durch die finanzielle Unterstützung zahlreicher Spender und Firmen sowie der Volksbank eG Warendorf und der Sparkasse Münsterland Ost. Passend zum Jubiläum kann sich die zurzeit aus 45 Mitgliedern bestehende Ehrengarde in ihren neu angeschafften Uniformen präsentieren. Auch die aus dem Jahr 1956 stammende Standarte befand sich in einem desolaten Zustand und wurde daher komplett überholt. „Wir sind der Meinung, dass unsere Ehrengarde es zu ihrem 100. Jubiläum verdient hat, dass die Fahne restauriert wird“, erklärt Präses Robert Holtkamp.

Die Geschichte der Standarte, aber auch zahlreiche weitere Anekdoten aus den vergangenen Jahrzehnten sind nun ebenfalls in einer reich bebilderten Festschrift nachzulesen, die Vereinsarchivar Emil Schoppmann erstellt hat.

Eine zum Jubiläum erschienene, reich bebilderte Festschrift wirft einen Blick auf die 100jährige Geschichte der Ehrengarde. Foto: Foto: Emil Schoppmann

In den nächsten Tagen wird sie kostenlos in vielen Milter Geschäften, den Firmen Pleye, Holtkamp und Reckhorn sowie dem Gasthof Biedendieck ausliegen. Damit das Dorf zum Jubiläum der Ehrengarde in den Farben Grün und Weiß erstrahlt, werden alle Anwohner gebeten, zum 15. Mai ihre Schützenfahnen zu hissen.