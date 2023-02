"Hippobook" verlässt Pferdeviertel

„Hippobook“ verlässt das Pferdeviertel. Die Pferde-Fachbuchhandlung in der Oststraße 24 schließt für immer.

Pferde-Fachbuchhandlung in der Oststraße schließt für immer

"Hippobook" verlässt das Pferdeviertel. Die Pferde-Fachbuchhandlung in der Oststraße 24 schließt für immer. Bereits Ende März ist Schluss. Gesundheitliche Gründe zwingen die gelernte Buchhändlerin, passionierte Reiterin und Turnierrichterin Barbara Rieping, zu diesem Entschluss, der ihr wahrlich nicht leicht gefallen ist.

Als Barbara Schulze Rieping im November 2016 mit „Hippobook“, ihrem Geschäft für Pferdebücher und Geschenke, in die altehrwürdigen Räume der Schnellschen Buchhandlung in die Oststraße 24 zog, war Rosemarie Friederichs erleichtert: die Bücher-Tradition in dem Haus Schnell wurde fortgesetzt. Heute, sieben Jahre später, muss sich die Immobilienbesitzerin erneut auf die Suche nach einem Mieter machen. Barabara Schulze Rieping und „Hippobook“ verlassen die Oststraße. Bereits Ende März ist dort Schluss.