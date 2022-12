Hirtenjunge findet Lämmlein und Krippe

Nach zwei Jahren Zwangspause bedingt durch Corona freute sich das Team der Kita St. Magdalena darüber, wieder zu einem adventlichen Nachmittag einladen zu können. „Normalerweise findet er im dreijährigen Rhythmus statt, abwechselnd nur die Kinder, dann mit Eltern und schließlich mit Großeltern“, erklärte Leiterin Anja Prehm, die am Eingang fleißig die Laufzettel an die Eltern verteilte, denn die durften in diesem Jahr wieder die besinnliche Veranstaltung genießen. „Wir haben verschiedene Stationen aufgebaut, die von Eltern und Kindern besucht werden können“, berichtete Anja Prehm. Ein Highlight war dabei das Erzähltheater „Die vier Lichter des Hirten Simon“. Die Geschichte von Simon, der ein kleines Schaf sucht, wurde von Erzieherin Annegret Krumbeck-Lücke vorgetragen, die dabei ein Kamishibai nutzte, um die Erzählung zu illustrieren. Zudem wurde sie von Erzieherin Monika Westbrink unterstützt, die passend zur Geschichte verschiedene Figuren präsentierte. Damit Simon das Lämmchen im Dunkeln finden kann, bekommt er eine Lampe mit vier Lichtern. Unterwegs begegnet der kleine Hirte einem Mann, der in Not ist, einem verletzten Wolf und einem Bettler. Jedem schenkt er eines der vier Lichter, um am Ende schließlich die Krippe mit dem Jesus-Kind zu finden – und dort ist auch sein Schaf. Die Kinder verfolgten gemeinsam mit ihren Eltern ganz gespannt den Verlauf der Geschichte, und am Ende wurde ein weihnachtliches Lied gesungen. Zu den weiteren Stationen zählten eine Bewegungsbaustelle, eine „Schneeballschlacht“ (Dosenwerfen), Laugenstockbrot backen, ein Waffel-to-go-Stand sowie ein Getränkestand. Handwerklich ging es beim Tannenbaum herstellen zu, denn hier wurden auf der Werkbank Nägel eingeschlagen und diese mit bunter Wolle zu einem Tannenbaum gestaltet. Außerdem wurde ein frisch gebackener Honigkuchentannenbaum verziert. Den Abschluss bildete ein Lichtertanz, den die Schulkinder einstudiert hatten und der das große Finale bildete.