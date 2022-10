Historische Schätze digital erleben

Freckenhorst

Der Förderverein Stiftskammer Freckenhorst erhielt am Dienstag eine Förderurkunde und 21 000 Euro Fördergeld von der NRW-Stiftung. Deren Präsident Eckehard Uhlenberg war persönlich vor Ort, um die Auszeichnung zu überreichen. Derzeit wird in einer Sonderausstellung das Emma-Evangeliar gezeigt und das auch in digitaler Form.