Hochkarätiger Hörgenuss

Pianist Lorenzo Soulès gastiert in der Christuskirche

WArendorf

Das Konzert mit Lorenzo Soulès in der Christuskirche verspricht große zeitgenössische Musik. Und das Interesse an der Veranstaltung am 4. November ist bereits sehr groß. Kein Wunder, denn Soulès hat eine beachtliche internationale Karriere als Pianist vorzuweisen.

Von Marion Bullaund