Buddy Workwear öffnet seine Türen

Um den Kunden und Lieferanten einen Einblick in die internen Abläufe zu gewähren, haben Guido Hilke und sein Team am Freitag erstmals die Türen des Unternehmens Buddy Workwear im Rahmen eines Open-House-Events weit geöffnet. Mit Erfolg, denn das Interesse der geladenen Unternehmer, Händler und Kunden war groß.

Individuelle und funktionale Berufsbekleidung „Made in Warendorf“: Wer einen verlässlichen Partner und richtig guten Stoff sucht, der sollte sich auf jeden Fall für die Buddy Workwear Manufaktur von Guido Hilke und seinem Team im Hellegraben 7 in Warendorf entscheiden. Das Unternehmen hat sich nämlich auf die Herstellung und Konzeptionierung von gehobener Arbeitskleidung spezialisiert.

Damit die Produkte für Bau, Handwerk, Dienstleistung und Industrie nicht nur gut aussehen, sondern auch höchsten Ansprüchen rund um Tragekomfort, Robustheit, Langlebigkeit und Sicherheit entsprechen, kümmern sich unter anderem vier Näherinnen um die Verarbeitung der besten Stoffe. Um den Kunden und Lieferanten einen Einblick in die internen Abläufe zu gewähren, haben Guido Hilke und sein Team am Freitag erstmals die Türen des Unternehmens im Rahmen eines Open-House-Events weit geöffnet. Mit Erfolg, denn das Interesse der geladenen Unternehmer, Händler und Kunden war groß.

Neben der Präsentation von individuellen Kreationen und neuen Kollektionen, stand auch der neue Markenname im Mittelpunkt. Aus ehemals Bruns & Debray Berufsbekleidung wurde nämlich im vorigen Jahr Buddy Workwear by Bruns & Debray. Für den inhaltlichen und optischen Markenrelaunch wurde das Unternehmen im Juni 2022 sogar ausgezeichnet.

„ »Wir sind einer der letzten Textilhandwerker.« “ Geschäftsführer Guido Hilke

1925 haben August Bruns und Paul Debray in Warendorf damit begonnen, Berufsbekleidung herzustellen. Kontinuierlich und mit Weitsicht wurde das Sortiment erweitert. Die hochwertige und stylishe Arbeitskleidung fand immer mehr Nachfrage, so dass der Warendorfer Betrieb zum gefragten Zulieferer von individueller Mode für verschiedenste Berufsgruppen wurde. „Wir sind einer der letzten Textilhandwerker. Mit unserem Open-House möchten wir zeigen, dass es in Warendorf noch einen produzierenden Betrieb mit einer eigenen Näherei gibt“, so Geschäftsführer Guido Hilke. Die Besonderheit „Made in Warendorf“ sei durch die weltweiten Massenimporte nahezu in Vergessenheit geraten.

Dabei kam man bei Buddy Workwear flexibel auf jeden Kundenwunsch reagieren. „Alles, was bei uns an Zubehör verwendet wird, kommt aus Deutschland und Europa“. In Warendorf werden speziell erarbeitete Kundenwünsche rund um Entwürfe, Größen, Materialien, Farben, trendige Schnitte und unverwechselbarem Branding von vier Näherinnen in Prototypen umgesetzt. Lohnschneidereien in Polen und Rumänien sorgen für die Serienfertigung. Insgesamt 19 Mitarbeiter sind täglich damit beschäftigt, „den besten Buddy für dich und dein Unternehmen herzustellen“, wie man auf der Webseite des Unternehmens nachlesen kann.

Dank einer guten Vernetzung mit zahlreichen Partnern und europäischen Produktionsstätten, optimaler Bekleidungslösungen, ansprechender Textilveredelung sowie kurzer Wege und Lieferketten sei man in der Lage sich effizient am Markt der gehobenen Arbeitsbekleidungen mit Wohlfühlfaktor zu positionieren. Weil bei Buddy Workwear das Thema Nachhaltigkeit kein Lippenbekenntnis sein soll, werden ausschließlich Stoffe und Gewebe, die aus Europa oder direkt aus Deutschland stammen und deren Rohstoffe den zertifizierten Ökotex-Standard garantieren, verarbeitet, betont Guido Hilke.