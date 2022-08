Hochzeit in den 80er und 90er Jahren

Das Haus der Familie feiert sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass blicken drei Mitarbeiterinnen, die unterschiedlich lange hier tätig sind, auf ihre wichtigesten und spannendsten Momente zurück. Am 19. Dezember 1971 wurde das Haus der Familie offiziell eingeweiht. Schon am 10. Januar 1972 wurde der Kursbetrieb aufgenommen. „Die Hochzeit war in den 80er und 90er Jahren mit den Eltern-Kind-Kursen“, sagt Benedikt Patzelt, der vor einem Jahr die Leitung von Ulrike Pinnekamp übernommen hat. Sie stand 34 Jahre lang an der Spitze der Einrichtung.

„ »Als ich angefangen habe, da konnten wir uns vor Anfragen kaum retten.« “ Ursula Klauss, pädagogische Mitarbeitern

Die pädagogische Mitarbeiterin Ursula Klauss ist seit dem 1. Oktober 1999 dabei. Sie leitet den Fachbereich „Partnerschaft – Ehe – Familie“. „Als ich angefangen habe, da konnten wir uns vor Anfragen kaum retten. Ich habe Räume für unsere Kurse gesucht. Das hat viel Freude bereitet“, erinnert sie sich. Die Eltern-Kind-Kurse hätten eine hohe Bedeutung und seien der Kernbereich der Arbeit. „Ich fand damals das Engagement der Kursleitungen sehr beeindruckend. Wir haben 2001 ein Hauskonzept geschrieben, das war eine große Herausforderung und es herrschte ein richtiges Wir-Gefühl“, berichtet Ursula Klauss. Mit dem Fachkräftemangel in den Kitas seien aber immer mehr Kursleitungen abgewandert, so dass es heute schwierig sei, Fachkräfte zu finden. „Da spielen auch die gesellschaftlichen Veränderungen eine Rolle“, ergänzt Benedikt Patzelt. Der Lieblingskurs von Ursula Klauss ist „Starke Mädchen – ein Mutmachkursus“, der 2001 von ihr für Grundschülerinnen entwickelt worden ist.

Ingrid Krewerth ist Verwaltungsangestellte und seit acht Jahren im Haus der Familie. „Höhepunkte sind immer der erste Anmeldetag und das neue Kursheft.“ Die Corona-Zeit sei da schwierig gewesen, weil es viele Absagen und Rücküberweisungen gegeben hat. Die Digitalisierung sei nun aber auf dem Vormarsch und seit 2021 gebe es nun auch WLAN im Haus. Ihre Lieblingskurse sind die Kochkurse und die Kreativtage auf Wangerooge.

Die gute Seele des Hauses der Familie ist ganz sicher Birgit Ummelmann, die seit dem 1. Mai 1986 Hausmeisterin ist und gleich am 2. Mai – an ihrem ersten Arbeitstag – ins kalte Wasser geschmissen wurde und den Abenddienst übernehmen musste. Sie erledigt eigentlich alle Aufgaben, die zur Instandsetzung des Hauses notwendig sind und ist abends immer im Einsatz. Ihr Lieblingskurs sei „Stabiler Rücken – gut für die Haltung“. „Höhepunkte waren für mich die vielen Umbaumaßnahmen, zum Beispiel der Empfang oder die Deckenbeleuchtung im Treppenhaus“, sagt Birgit Ummelmann. Nachdenklich sei sie geworden, als sie aus der Dienstwohnung ausziehen musste, doch im Nachhinein sei das ein Glücksfall gewesen. Ihr Wunsch: „Ich möchte das 40-jährige Dienstjubiläum feiern können.“