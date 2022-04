Hoetmarer Skyline aus Edelstahl

Die gebürtige Hoetmarerin Astrid Borgmann lebt seit 2020 in Sendenhorst. Als sie dort vor Weihnachten die aus Edelstahl gefertigte Silhouette von Sendenhorst sah, dachte sie sich, dass das auch etwas für Hoetmar wäre. Gesagt, getan, nun ist die Silhouette für Hoetmar fertig.

Die gebürtige Hoetmarerin Astrid Borgmann lebt seit 2020 in Sendenhorst und kam dort auf die Idee, eine Skyline für Hoetmar als Silhouette zu erstellen.

„So was wäre doch auch für Hoetmar schön“, war ihr Gedanke, mit dem alles begann. Die gebürtige Hoetmarerin Astrid Borgmann lebt seit 2020 in Sendenhorst und war ganz begeistert, als dort vor Weihnachten die aus Edelstahl gefertigte Silhouette von Sendenhorst in den Handel kam. Das kleine Kunstwerk bildet die Umrisse bekannter Sendenhorster Gebäude ab. „Das können wir auch“, sagte sich Astrid Borgmann und schritt zur Tat. Markante Häuser und Fassaden hat schließlich auch das Golddorf zur Genüge: sei es die katholische Kirche, das Haus Hoetmar oder die alte Stellmacherei. „Da müssen wir uns nicht vor Sendenhorst verstecken“, war sie überzeugt.

Schnell war ein Kontakt zur Dünnewald Stahlhandel GmbH hergestellt, die bereits die Sendenhorster Skyline gefertigt hatte. Geschäftsführer Jochen Reineke zog sofort mit und sagte ohne Umschweife seine Unterstützung zu. „Dann ging es darum, die Gebäude auszuwählen“, erklärt Astrid Borgmann.

„ »Damit kann sich jeder ein schönes Stück Heimat in die eigenen vier Wände stellen.« “ Astrid Borgmann

Sie sprach mit dem Heimatverein, den Heimatfreunden und weiteren Personen aus Hoetmar, um sich ein Meinungsbild zu verschaffen. Im nächsten Schritt fotografierte sie die Häuser als Vorlage für die Skyline. Reineke ließ verschiedene Versionen entwerfen, an denen viel „gefeilt“ wurde, bis alle Beteiligten zufrieden waren.

Die Hoetmarer Skyline zeigt neben der katholischen Kirche mit Dorfbrunnen, dem Haus Hoetmar und der alten Stellmacherei auch die Wallfahrtskapelle Buddenbaum, das Leutehaus und die Grundschule – alles markante Gebäude, die Teil unserer Heimat sind. „Ich freue mich sehr, dass wir die Skyline schon zum Osterfest und zum Muttertag präsentieren können“, ist Astrid Borgmann auch ein wenig stolz auf das tolle Ergebnis. „Damit kann sich jeder ein schönes Stück Heimat in die eigenen vier Wände stellen.“

Die Skyline ist in zwei verschiedenen Größen (circa 50 Zentimeter lang oder circa 30 Zentimeter lang) erhältlich. Wer sich einen Eindruck über die Skyline verschaffen möchte, kann sie sich in den Schaufenstern des „Lädchens“ (Martha Lange) und des Leutehauses auf der Ahlener Straße in Hoetmar anschauen.

Für Astrid Borgmann ist klar, dass bei ihr zu Hause neben der Sendenhorster nun auch die Hoetmarer Skyline einen würdigen Platz findet. Wer sich die Skyline auch nach Hause holen möchte, kann sie ab sofort bei Astrid Borgmann bestellen; per E-Mail unter skyline-hoetmar@web.de.