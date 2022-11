Hoffen auf mehr ehrenamtliche Helfer

Die klassische Gartenzeit ist zu Ende, Bodenfrost lässt nur noch in den Hochbeeten einige winterharte Setzlinge überleben. Traditionell fand daher an diesem Wochenende der Saisonabschluss der „Essbaren Stadt“ statt.

Am Wochenende feierten ehrenamtliche Helfer der „Essbaren Stadt“ ihr Saisonende. Die meisten Gemüsesorten sind geerntet, so dass auch wieder das Pferd im Beet zu sehen ist.

An mittlerweile 19 Standorten in Warendorf dürfen sich die Bürger über gepflanztes Obst und Gemüse freuen, dass allen zur freien Verfügung steht.

In einigen Beeten befinden sich „Platzhalter“ wie in den Hochbeeten in der Kolkstiege, wo auch das Treffen stattfand. War das Pferdewappen im Sommer durch Tomatenstauden verdeckt, ist es im Winter gut zu erkennen.

Nach zwei Jahren ausgefallene Feierlichkeiten freuten sich alle Teilnehmenden besonders auf das gesellige Beisammensein. Zum ersten Mal luden sie dabei auch interessierte Helfer ein, denn an denen fehle es derzeit. Ein harter Kern habe zwar die Corona-Krise „überstanden“, aber einige Ehrenamtlichen seien weggebröckelt.

An einigen Standorten, wie beispielsweise an der Bücherei, wird auch mit Kooperationen gearbeitet. Hier kümmert sich der Förderverein der Bücherei mit um die Beeten. Dennoch fallen an allen Standorten regelmäßig Arbeiten an: Unkraut zupfen, nach dem Rechten sehen und bewässern sind gerade im Sommer öfter notwendig. Umso mehr freute es die Organisatoren, dass einige Interessierte ihren Weg zu den Hochbeeten in der Kolkstiege fanden. Freiwillige Helfer können sich also jederzeit melden.