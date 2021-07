Hoffnung auf das nächste Jahr

Über zweieinhalb Jahre hatten sich die Mitglieder der Arbeitsgruppen des Schützenvereins „Hinter den drei Brücken“ auf ihr 100-jähriges Jubiläum 2021 vorbereitet. Vereinsinterne Veranstaltungen für den Jahresverlauf waren geplant und vorbereitet, das Konzept und das Layout für eine Festschrift stand, Gastvereine waren eingeladen – bis Corona einen Strich durch die Planungen gemacht hat. „Bei der Absage unseres Schützenfestes 2020 waren wir noch voller Optimismus, dass die Pandemie 2021 vorbei sein wird und wir unser Fest mit einer Vielzahl an Gästen würden feiern können“, so Dreibrückenpräsident Hennes Bußmann.

Die aktuelle Pandemieentwicklung ließ dem Geschäftsführenden Vorstand allerdings keine andere Wahl, als auch das Jubiläumsschützenfest 2021 schweren Herzens abzusagen. Wie Präsident Bußmann schaut auch Vereins-Vize Jürgen Rüsel optimistisch in die Zukunft. Beide verweisen auf immer wieder schwierige Zeiten und Entscheidungen, die in den letzten Jahrzehnten der Vereinsgeschichte zu treffen gewesen seien. 1990 sei man gezwungen gewesen, die Vereinsgaststätte „Tönneburg“ mit ihrem einladenden Gelände auf Grund der damals unsicheren Zukunft der Gaststätte in Richtung „Unter Lohwall“ verlassen zu müssen. „Es hat gedauert aber über die Jahre hatten sich dann alle Vereinsmitglieder mit der Situation abgefunden“.

2001 dann stellte der damalige Dreibrückenvorstand auf Grund der sich veränderten gesellschaftlichen Situation den Festablauf der Generalversammlung zur Diskussion und Abstimmung. Statt Samstag bis Montag beschloss die Generalversammlung mit beeindruckender und damals nicht zu erwartender Mehrheit einen Festablauf, der das Dreibrückenschützenfest seither von Freitag bis Sonntag und den Königsball am Samstag stattfinden lässt. „Die Resonanz hat uns gezeigt, dass diese damals hochemotional geführte Diskussion und die dann getroffene Entscheidung richtig war.“ Als weitere wegweisende Entscheidung führt Bußmann die Gründung der Damengarde des Schützenvereins „Hinter den drei Brücken“ e.V. an, die 2014 mit großer Unterstützung des damaligen Geschäftsführenden Vorstandes erfolgte. „Die jungen Mitglieder der Ehren- und auch der Damengarde sind das Rückgrat unseres Vereins, wir sind froh, dass sie aktiver Teil unseres Vereinslebens sind“, so Dreibrückenpräsident Bußmann.

Für das Schützenfestwochenende vom 30. Juli bis 1. August hat der Gesamtvorstand des Schützenvereins „Hinter den drei Brücken“ kleinere und durchaus auch größere Aktionen im Rahmen dessen, was pandemiebedingt möglich ist, geplant und vorbereitet. Neben der festlichen Bewimpelung der Dr.-Rau-Allee und der Dreibrückenstraße findet am Schützenfestsamstag eine Veranstaltung mit Abordnungen aller Formationen des Schützenvereins, der Stadtkapelle Warendorf sowie der weiterhin amtierenden Throngesellschaft um König Dietmar Schmegner und seiner Königin und Ehefrau Heidi auf dem Gelände des „Seniorenzentrums Eichenhof“ statt, wo man den Seniorinnen und Senioren abwechslungsreiche Stunden bereiten und zeitgleich die Chance nutzen möchte, langjährigen Mitgliedern zu ihren Vereinstreue in angemessenem Rahmen gratulieren zu können. Im Anschluss ist für die Vereinsmitglieder eine vereinsinterne Feier auf einem Hof eines Vereinsmitgliedes organisiert, „alles coronakonform und unter Einhaltung insbesondere der 3 G’s – genesen, geimpft oder getestet“, wie es Bußmann wichtig ist zu erklären. Sonntagmorgen haben sich insbesondere die Mitglieder des Offiziercorps mitsamt ihrer Frauen zum traditionellen Brunch im „Hotel Mersch“ angekündigt um das Schützenfestwochenende in fröhlicher Rund ausklingen zu lassen. Auch Schwattjacken sowie Damen- und Ehrengarde haben formationsinterne Zusammenkünfte vorbereitet. Dreibrückenpräsident Bußmann zeigt sich in Bezug auf das Jahr 2022 optimistisch und zitiert aus dem gerade an die Mitglieder verteilten Rundschreiben: „Wir setzen nun auf das Schützenfest 2022, das wir vom 5. bis 7. August als Jubiläumsfest mit einer Vielzahl an Gastvereinen feiern werden. Unsere Vorfreude auf dieses Fest ist bereits jetzt riesig, schließlich sind alle Weichen für ein hoffentlich unvergessliches Fest nach dann über zweijähriger Schützenfest-Abstinenz bereits gestellt.“