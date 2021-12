Hoffnungsvolle Zeichen setzen

Es geht darum ein Zeichen zu setzen, auch an die älteren Menschen soll in diesen schwierigen Pandemiezeiten gedacht werden, deshalb hat das Caritas-Besuchsteam in Einen-Müssingen etwas Besonderes vorbereitet.

Wieder beginnt eine Zeit, in der Termine zurückgenommen werden und auch Kontakte wieder zurückgefahren werden.

Das Caritas-Besuchsteam in Einen-Müssingen hat sich intensive Gedanken gemacht, um die akute Situation gerade für ältere Menschen im Ort zu verbessern. „Da in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Coronasituation weiterhin kaum Besuche gemacht werden können, es obendrein keine Treffen im Pfarrheim gibt und Gottesdienstbesuche nur mit entsprechenden Auflagen möglich sind, vermissen viele, und besonders ältere und alleinstehende Menschen, die Kontakte und den Austausch“, so heißt es in einer Pressenotiz.

Daher hat das Besuchsteam der Caritas der Kirchengemeinde in Einen- Müssingen unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ einen Advents- und Weihnachtsgruß mit Süßigkeiten und selbst gemachtem Weihnachtsschmuck, gebastelt von Kindern des Kindergartens Zwergenland Einen und St. Georg Müssingen, geschrieben und an rund 100 Frauen und Männer verteilt. Die Grußkarte zeigt ein Foto der Krippe in der St. Bartholomäuskirche und die Texte sollen ein frohes und hoffnungsvolles Zeichen sein in den schwierigen Corona-Zeiten. Nicht zuletzt sollen die Grußkarten ein Zeichen sein, dass an die Menschen gedacht wird, die es besonders schwer haben und oft einsam sind. Aber auch für das kommende Jahr gibt es schon Pläne: So hofft das Caritas-Team, wieder Besuche machen zu können und zum beliebten Treff für Alleinstehende einzuladen.