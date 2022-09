Hohe Gefahr von Betriebsstörungen

Über den Stand und den Sanierungsbedarf für die Sonderbauwerke des Abwasserbetriebes Warendorf informierten sich die Mitglieder des Betriebsausschusses in ihrer jüngsten Sitzung. Dazu besuchten sie den Betriebsstandort Freckenhorst, die Kläranlage Hoetmar und auch das Regenüberlaufbecken in Hoetmar.

Es gibt in den kommenden Jahren an den Sonderbauwerken des Abwasserbetriebes Warendorf viel zu tun. Davon haben sich die Mitglieder des Betriebsausschusses Warendorf kürzlich durch eine Besichtigung überzeugt.

Die Besichtigungstour startete am Betriebsstandort Freckenhorst (ehemalige Kläranlage Freckenhorst) am Bußmannsweg. Auf diesem Grundstück befindet sich eine Rechenanlage zur Entnahme von groben Inhaltsstoffen, ein Schmutzwasserpumpwerk für die Überleitung der Abwässer zur Kläranlage Warendorf, ein Regenwasserpumpwerk im Regenwetterfall, zwei offene Betonbecken für die Mischwasserbehandlung, ein Regenwasserrückhaltebecken und ein Betriebsgebäude.

Die letzte größerer Sanierung erfolgte 1990. Für diesen Standort liegt eine umfangreiche Studie über den aktuellen baulichen Zustand vor. Die Studie zeigt einen hohen Sanierungsaufwand an allen Bauwerken auf. Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist bei einigen Anlagen nicht mehr gegeben, die Gefahr von Betriebsstörungen ist sehr hoch. Der Betriebsausschuss hatte daher in seiner letzten Sitzung den Auftrag für die Vergabe der Ingenieurleistungen vergeben.

Es soll der Rechen erneuert, ein neues Regenwasserpumpwerk errichtet, die Betonbecken betontechnologisch saniert, das Regenrückhaltebecken in ein Retentionsbodenfilter umgebaut, das Betriebsgebäude saniert/neugebaut sowie die gesamte Elektro- und Maschinentechnik erneuert werden. „Die Mitarbeiter der Kläranlage unterhalten die Anlagen mit ihren Möglichkeiten“, betonte Betriebsleiter Thomas Meier, „aber substanzielle Mängel können nur durch eine bauliche Maßnahme behoben werden.“

Abwässer der gesamten Ortslage Hoetmar

Anschließend ging es zur Kläranlage Hoetmar. Über diese Kläranlage werden die Abwässer der gesamten Ortslage Hoetmar einschließlich der im Außenbereich angeschlossenen Grundstücke gereinigt. Mit 3200 Einwohnerwerten handelt es sich um eine sehr kleine Kläranlage. Zum Vergleich: Die Kläranlage Warendorf hat eine Ausbaugröße von 80 000 Einwohnerwerten und ist 25 mal größer.

Dennoch seien die vorhandenen Bauwerke und die Verfahrenstechnik zu der Anlage in Warendorf sehr ähnlich. „Das ist ja die Miniaturausführung der Kläranlage in Warendorf“, so der Betriebsausschussvorsitzende Manfred Lensing Holtkamp. Der jetzige Ausbauzustand stammt aus dem Jahr 1995. Viele Anlagenteile laufen seit dieser Zeit 24 Stunden an sieben Wochentagen bei jeder Witterung und Zulaufsituation und weisen damit sehr hohe Laufzeiten auf.

Dem Abwasserbetrieb liegt eine Studie vor, aus der unter anderem hervorgeht, dass ein baulicher Sanierungsaufwand besteht (die WN berichteten). Die Studie zeigt aber auch eine Variante auf, die in den 80er- Jahren in den Ortsteilen Einen, Freckenhorst, Milte und Müssingen umgesetzt wurde: Der Umbau der vorhandenen Kläranlagen zu Pumpwerken, der Neubau von Druckrohrleitungen und die Überleitung zur Kläranlage Warendorf.

Vorteile einer zentralen Kläranlage

Eine zentrale Kläranlage hat durch die Bündelung der zu reinigenden Abwässer finanzielle und betriebliche Vorteile. Dies zeigt sich auch für die Kläranlage Hoetmar. Der Betriebsausschuss hat noch nicht abschließend über den Fortbestand der Kläranlage Hoetmar entschieden.

Zum Abschluss ging es zum Regenüberlaufbecken Hoetmar an der Sendenhorster Straße. Diese Anlage ist der zentrale Anlagenteil der Mischwasserableitung. Auf dem Betriebsgrundstück befinden sich ein Regenwasserpumpwerk, ein Betonbecken für die Mischwasserbehandlung und die elektrotechnische Versorgung und Notversorgung für diesen Standort aber auch für die Kläranlage Hoetmar. „Wir haben in 2018 insgesamt die Stromversorgung auf neue Beine gestellt“, so Frank Linning Teamleiter im Abwasserbetrieb, „und damit den Betriebsstandort für die Zukunft fit gemacht“.

Im Regenwetterfall wird über das Regenwasserpumpwerk, welches als Schneckenpumpwerk ausgebildet wurde, das hochverdünnte Mischwasser aus dem Kanal in das vorhandenen Betonbecken gefördert.