Höhenflüge mit Kraft und Finesse

Das Programm „Höhen und Tiefen“ ist ein mitreißender Mix aus neuen Songs und holztypischem Sound. Auf jeden Fall verspricht der Auftritt der Gruppe „Wildes Holz“ im Theater am Wall am Freitag einen musikalischen Hochgenuss. Die Verantwortlichen freuen sich, endlich wieder zu guten Kulturprogrammen einladen zu können.

Nach mehreren Anläufen ist es am Freitag (4. Februar) endlich so weit. Wildes Holz gastiert mit ihrem Programm „Höhen und Tiefen“ im Theater am Wall. „Man mag es ja kaum glauben, dass es bereits im Januar 2019 war, als die Programmkommission auf der Freiburger Kulturbörse diese ausgefallene Musik-Truppe entdeckte“, resümiert Maria Rother, Erste Vorsitzende des Theater am Wall.

Programm ist in die Jahre gekommen

Natürlich wollten die Programmverantwortlichen dem Publikum diese Entdeckung nicht vorenthalten. Doch dann kam Corona. Und das, was im Programmheft der Saison 2020/2021 als „neues Programm“ angekündigt wurde, ist nun auch schon in die Jahre gekommen. „Ob neu oder alt, das ist doch eigentlich überhaupt nicht maßgeblich“, meint Horst Breuer, der mit der Programmkommission in Freiburg war, „gut ist das Programm immer noch. Und wir freuen uns, dass wir im Theater am Wall wieder Kultur bieten können“.

Die Musiker von „Wildes Holz“ präsentieren in ihrem Programm Höhenflüge mit Tiefgang, Kraft und Finesse. Geheimnisvoll und vieldeutig klingen die eigenen Kompositionen, wild und zugleich zart können sie sein. Beeindruckend ist der aus Algerien stammende Gitarrist Djamel Laroussi. Neben einer ungewöhnlichen Technik – er spielt als Linkshänder einfach eine umgedrehte Rechtshändergitarre – bringt er eine gehörige Portion Spielfreude sowie maghrebinische und afrikanische Einflüsse mit. Und natürlich gibt es auch weiterhin noch maßgeschneiderte Blockflöten-Versionen bekannter Rock- und Pophits zu hören. Das Programm „Höhen und Tiefen“ wird so zu einem mitreißenden Mix aus neuen Songs und holztypischem Sound.

Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse

Karten sind zu Preisen von 21, 19 und 13 Euro im Vorverkauf oder an der Abendkasse des Theater am Wall erhältlich. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 19.15 Uhr. Schüler, Studenten und weitere Ermäßigungsberechtigte erhalten einen Rabatt von 50 Prozent auf den Kartenpreis. Darüber hinaus sind die Karten von zu Hause auch online buchbar. Hierfür fallen jedoch über den Kartenpreis hinaus gesonderte Gebühren an.

Für den Besuch gilt die 2G-plus-Regel. Zwischen jeder Platzbuchung wird automatisch ein freier Platz gesetzt, so dass für ausreichenden Abstand gesorgt ist.

Vorverkauf: Tourist-Information Warendorf, Emsstraße 4,

0 25 81 / 54 54 54 oder online unter www.theateramwall.de sowie bei den Vorverkaufsstellen der Reservix GmbH unter www.reservix.de.