Hoher Bedarf an Blutkonserven

Das aktuell erhöhte Infektionsgeschehen in der Coronapandemie wirkt sich auf die Spendenbereitschaft von Blutspendern aus. Das DRK ist deshalb verstärkt vor Ort unterwegs und bietet Blutspendeaktionen an – auch in Milte.

Das Deutsche Rote Kreuz hatte am vergangenen Donnerstag wieder zum Blutspenden an der Wilhelm-Achtermann Grundschule in Milte aufgerufen. Gerade in Pandemiezeiten kommt es auf jeden Tropfen Blut an. „Der Bedarf an Blutkonserven zum Beispiel für Krebspatienten, Herz-Kreislauferkrankte oder Unfälle ist so hoch wie immer“, erläuterte Teamleiterin und Arzthelferin Kerstin Teders die angespannte Situation.

Jedoch wirkt sich das aktuell erhöhte Infektionsgeschehen deutlich auf die Spendenbereitschaft aus. Erst vier Wochen nach einer durchgemachten Erkrankung dürfen die Freiwilligen wieder zum Blutspenden gehen. Der DRK-Blutspendedienst bietet im gesamten Kreisgebiet regelmäßige Termine an.

In Milte waren vier ehrenamtliche Helfer, vier Beschäftigte des Blutspendedienstes und zwei Ärzte für über drei Stunden im Einsatz. Auch wenn sich im Vorfeld nur 55 Personen zum Blutspenden angemeldet hatten, rechnete Kerstin Teders an diesem Abend mit immerhin etwa 75 bis 80 Freiwilligen. In den Räumlichkeiten der Schule waren alle Aufgabenbereiche fest verteilt. Vor der Blutentnahme fand bei jedem potenziellen Spender eine ärztliche Kontrolle statt.

„Das eigentliche Blutabnehmen dauert dann fünf bis zehn Minuten. Danach müssen sich die Spender noch zehn Minuten hier ausruhen“, erklärte Kerstin Teders. Während sonst am Ende als Belohnung vor Ort Essen und Getränke ausgeteilt wurden, gab es dieses Mal ein Essenspaket mit nach Hause.