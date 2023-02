Holzbläserorchester Ventissimo begeistert Zuhörer

Warme und ausdrucksstarke Klänge erfüllten am vergangenen Sonntag die voll besetzte Kirche St. Bartholomäus in Einen.

Konzert in St. Bartholomäus

Zahlreiche Interessierte waren der Einladung der Pfarrgemeinde gefolgt und erlebten ein besonderes Konzert des Holzbläserorchesters „Ventissimo“. Zugleich wurde damit der bereits für November 2022 anberaumte Konzerttermin nachgeholt, der coronabedingt ausfallen musste.

Die mehr als 30 Musikerinnen und Musiker des 2007 in Münster an der Westfälischen Schule für Musik gegründeten Orchesters verbindet über alle Altersgrenzen hinweg die Freude am gemeinsamen Musizieren. Es ist ausschließlich mit Holzblasinstrumenten besetzt, bei denen die Schwingung der Luftsäule mit einem Luftblatt oder Rohrblatt erzeugt wird. Deswegen können die Instrumente selbst auch aus Metall bestehen. Das Zusammenspiel von Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Saxofon erzeugte einen einmaligen und facettenreichen Klang.

Dirigent Taulant Haxhikadrija führte mit viel Humor und Fachwissen durch das Programm. Foto: Emil Schoppmann

Humorvoll und mit viel Fachwissen führte Dirigent Taulant Haxhikadrija durch das Programm, der das Ensemble seit 2015 leitet. Da eine Besetzung in dieser Form sehr selten ist, müssen die Werke unterschiedlicher Gattungen eigens für das Orchester arrangiert werden. Auf diese Weise umfasste das Programm eine abwechslungsreiche Auswahl klassischer Stücke von Pytor I. Tschaikowsky, Joseph Reicha und Jacob Gordon. Daneben kamen auch bekannte Melodien aus der „West Side Story“ zur Aufführung. Zum Mitklatschen und Schunkeln animierte am Schluss die melodische Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauss. Das Publikum dankte dem Orchester Ventissimo für seine Darbietungen mit langanhaltendem Applaus.