Holzkohlegrill beschäftigt Gericht

Der Holzkohlegrill im Saray-Restaurant in der Laurentiusstraße hatte in den vergangenen Jahren mehrfach für Konflikte in der Nachbarschaft gesorgt und auch die lokale Politik auf den Plan gerufen. Für Imdat Sever hat sich das Kapitel Saray eigentlich erledigt – er gab den Betrieb des Lokals am 1. Oktober auf. „Für uns ist das heute die letzte Angelegenheit“, so sein Anwalt am Dienstagmittag kurz vor Beginn eines Bußgeldstreits vor dem Amtsgericht.

