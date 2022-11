Hornung einstimmig bestätigt

„Mit diesem deutlich jüngeren und weiblicheren Stadtverbandsvorstand (...) haben wir die ersten personellen Weichen für das Team gestellt, das in den kommenden Jahren die Hauptverantwortung für die Vorbereitung des Wahlkampfes zur hoffentlich erneut erfolgreichen Kommunalwahlen in 2025 tragen wird“, freute sich der Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes, Andreas Hornung, über die fast einstimmige Rückendeckung der Hauptversammlung am Freitag in der Gaststätte Porten Leve. Er wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Als Stellvertreter stehen ihm die auch in der Ratsfraktion als stellvertretende Vorsitzende fungierenden Michael Gierhake (Freckenhorst) und Simone Lutz (Warendorfer Norden) zur Seite. Ratsherr Markus Haffke bleibt Kassenführer, Kathrin Kortenbreer (Milte) ist für die Schriftführung verantwortlich, nachdem sie bereits sachkundige Bürgerin im Bezirksausschuss Einen-Müssingen/Milte geworden ist.

„ »Ich freue mich sehr, dass damit in unserem Team alle Ortsteile und Bereiche der Kernstadt vertreten sind.« “ Der im Amt bestätigte SPD-Stadtverbandsvorsitzende Andreas Hornung

Zudem bestätigte die Versammlung einstimmig als geborene Vorstandsmitglieder die Fraktionsvorsitzende Andrea Kleene-Erke sowie den Freckenhorster Ortsvereinsvorsitzenden und Ratsherrn Christian Elsner und den Vorsitzenden der Hoetmarer SPD, Marcus Tiemann. Beisitzer sind Alicia Rüsel, Nina Schürmann, Rolf Schürmann, Karsten Gruhn und Thomas Rossel. „Ich freue mich sehr, dass damit in unserem Team alle Ortsteile und Bereiche der Kernstadt vertreten sind“, zeigte sich Hornung hochzufrieden mit dem personellen Tableau des auf zwei Jahre gewählten Stadtverbandsvorstandes. Zu Kassenprüfern wurden abschließend Werner Jarczynski, Wolfgang Richter und Brigitte Brinkmann gewählt.

Anschließend diskutierten die SPD-Mitglieder intensiv und teilweise kontrovers über aktuelle Inhalte auf Bundes- und kommunaler Ebene. Bundestagsabgeordneter Bernhard Daldrup berichtete über die aktuelle Lage der SPD auf Bundesebene und der Ampelkoalition. Er sei froh, dass in diesen hoch herausfordernden Krisenzeiten mit Olaf Scholz ein SPD-Bundeskanzler die deutschen Geschicke lenkt „und nicht ein sein Fähnchen in den Wind hängender Populist wie Friedrich März.“ Bei allen berechtigten Sorgen der Menschen und Kritik an der teilweise unglücklichen Kommunikation solle die SPD sich nicht selbst schlechtreden.

Daldrup: Froh, dass Scholz Kanzler ist

Einen kurzen Blick auf den wesentlichen Inhalt des Haushaltsplanentwurfs für 2023 der Stadt, den Stellenplan und den Vorschlag von Bürgermeister Peter Horstmann zur Neuordnung der Verwaltungsspitze mit einem dritten Beigeordneten warf die SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzende Andrea Kleene-Erke.

Einig war sie sich mit Bernhard Daldrup in der Kritik, dass zwar der Bund die eigentlich eine Landesaufgabe darstellende auskömmliche Kita-Finanzierung, u. a. der Sprachförderungs-Kitas, mit vielen Millionen Euro unterstützt, das Land Nordrhein-Westfalen es aber sowohl unter der vorherigen CDU/FDP-Regierung als auch jetzt unter SchwarzGrün seit langem verschlafen habe, die Förderungssätze des Kinderbildungsgesetzes KiBiz endlich den wirtschaftlichen Realitäten anzupassen. Mit einem Mietzuschuss pro Quadratmeter von 9,72 Euro lasse sich eine Kita nicht ansatzweise wirtschaftlich betreiben. Die diskussionsfreudige SPD-Basis nutzte die Gelegenheit zu einem intensiven Austausch über viele der angesprochenen Maßnahmen und Belange von Bund, Land und Stadt.