Horstmann: Standards bei Kitas vereinfachen

Bürgermeister Peter Horstmann hält den städtischen Haushalt in seinen Händen. Am Mittwoch brachte er den Entwurf 2023 im Rat ein.

„Der Haushalt ist in der eingebrachten Form voll genehmigungsfähig.“ Damit setzte Peter Horstmann am Mittwochabend ein Ausrufezeichen hinter den aktuellen Entwurf für 2023. Dennoch ließ der Bürgermeister im Rat keine Zweifel an mehreren Faktoren, die die Kassenplanung der Stadt in teils noch unbekanntem Maß treffen werden: Krieg, Energiepreise, Inflation und Flüchtlingszuweisungen.

Zudem setzte Horstmann auch ein grundlegendes Fragezeichen hinter die Investitionen der nächsten Jahre. Die Finanzplanung sehe für die nächsten vier bis fünf Jahre allein im Kernhaushalt mehr als 145 Millionen Euro vor.

„ »Wie viel an Schulden (und damit: welche Investitionen?) kann sich eine Stadt leisten?« “ Bürgermeister Peter Horstmann sieht Handlungsbedarf

Trotz einer generell stabilen Kassenlage und einem erneuten Allzeithoch bei den Gewerbesteuern von wohl um die 28 Millionen Euro (nach 26,2 Millionen im Vorjahr) bringe das gestiegene Zinsniveau weitere Kosten mit sich. Die letzten städtischen Darlehn von 4 bzw. 4,8 Millionen Euro seien zu Zinssätzen von 0,41 und 0,59 Prozent zu haben gewesen. Mittelfristig können die auf bis zu vier Prozent steigen, bis 2026 zu drei Millionen Euro allein für Kreditzinsen führen. Das stelle auch „die Frage der Schuldentragfähigkeit, also wie viel an Schulden (und damit: welche Investitionen?) kann sich eine Stadt leisten“, die neu zu beleuchten sei. „Ich denke, auch wir werden das neu diskutieren müssen.“

Dazu könnten die Ausgaben für die Kindertagesstätten gehören, von denen die Stadt bekanntlich fünf neue braucht. Investorenmodelle kommen für Horstmann wegen der enorm gestiegenen Baukosten nicht in Betracht, sodass „die Stadt als Investor“ wohl Regel werde. Zu drei weiteren Kitas werde er, so Horstmann, dazu „in Kürze einen konkreten Vorschlag machen“. Er denkt in Richtung „einer gewissen Standardisierung und Vereinfachung“.

20 neue Stellen zur Bewältigung der Arbeit

Die kommunalen Steuern? Abgesehen von der Grundsteuer B sollen sie so bleiben, findet Peter Horstmann. Er schlage vor, den Hebesatz „moderat von 480 v.H. – (unserem) bisherigen Hebesatz) – auf 493 v.H. anzuheben“. Das Land hatte das getan, und da bei örtlichen Hebesätzen unterhalb des fiktiven Hebesatzes die Situation entstehe, dass die Stadt beispielsweise Kreis- und Jugendamtsumlage aus Einnahmen zahlen müsste, die sie nur fiktiv – aber eben nicht tatsächlich – erhalten hat, empfehle er das.

Weil das Gesamtvolumen der Investitionen im Zeitraum 2022 bis 2026 „ganz deutlich über 160 Millionen Euro“ liegen werde, also bei etwa 40 Millionen im Jahr, bedürfe es auch mehr Personals. Menschen, „die bestimmte Funktionen in der Verwaltung bzw. in den Prozessen und Projekten wahrnehmen können“, so der Bürgermeister zu den mittelfristig geplanten, zusätzlichen 20 Stellen, davon 14 allein 2023. Mehrkosten inklusive Tariferhöhungen: rund 1,6 Millionen Euro.