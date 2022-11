Hotzenplotz auf Rachefeldzug

An diesem Samstagnachmittag wird es wohl spannend werden im Theater am Wall: Ganz klar, denn der Räuber Hotzenplotz treibt sein „Unwesen“ auf der Bühne und möchte Rache üben, weil er hinter Schloss und Riegel gelandet ist. Kasperl und Seppel lassen sich einiges einfallen, um den Räuber, der dann doch wieder auf freiem Fuße unterwegs ist, vielleicht einfach mal „zum Mond zu schießen“.

Kasperl und Seppel, die sich in vielen Geschichten von Otfried Preußler immer auf der Jagd nach dem Räuber Hotzenplotz befinden, können stolz auf sich sein. Warum? Das erfährt das Publikum beim beliebten Familientheater im TaW am Samstag.

Nach einer langen Corona-Pause ist es nun endlich wieder so weit – und darauf haben sicher viele Kinder und Eltern schon gewartet. „Es gibt wieder Familientheater im Theater am Wall (TaW). Und gleich zum Start in die Saison gastiert eine der bekanntesten Kinderbuchfiguren in Warendorf“, wird in einer Pressenotiz seitens des TaW verraten.

Der Räuber Hotzenplotz wird im Theater am Wall auf der Bühne „sein Unwesen“ treiben. Am Samstag (12. November) bringt die Burghofbühne Dinslaken um 15 Uhr für Kinder, Eltern und Großeltern die Geschichte vom Räuber Hotzenplotz und der Mondrakete auf die Bretter der Bühne.

Kasperl und Seppel, die sich in vielen Geschichten von Otfried Preußler immer auf der Jagd nach dem Räuber Hotzenplotz befinden, können stolz auf sich sein. Denn es steht schwarz auf weiß in der Zeitung: Sie haben es tatsächlich geschafft, den gefürchteten Räuber Hotzenplotz zu überlisten und ihn mit der Hilfe der Fee Amaryllis endlich hinter Schloss und Riegel zu bringen. Was sie aber morgens an Großmutters Frühstückstisch nicht ahnen ist, dass, dass Hotzenplotz längst wieder aus dem Gefängnis ausgebrochen und auf Rachefeldzug ist.

Erneut auf einer gefährlichen Räuberjagd

Den beiden bleibt also gar nichts anderes übrig, als ein weiteres Mal auf gefährliche Räuberjagd zu gehen, um Hotzenplotz ein für alle Mal loszuwerden. Am liebsten würden sie ihn auf den Mond schießen.

Auf den Mond? Gar keine so schlechte Idee, findet Kasperl und gemeinsam mit Seppel schmiedet er den Plan, Hotzenplotz mit einer selbstgebastelten Mondrakete, mit Einfallsreichtum, Geschick und viel Fantasie erneut in die Falle zu locken. Da kann der Mond auch schon einmal in den Wald hinter Großmutters Haus umziehen und obendrein noch aus purem Silber bestehen, um den gierigen Hotzenplotz zu täuschen.

Aber wie schaffen sie es, selbst mondmäßig schwerelos durch die Luft zu schweben? Kasperl hat da schon eine Idee. Das Stück verspricht viele spannende Momente.

Tickets für das Familienabenteuer

Karten für dieses Familienabenteuer sind zu Preisen von zehn, neun und sechs Euro im Vorverkauf oder an der Abendkasse des Theater am Wall erhältlich.Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 14.30 Uhr. Darüber hinaus sind die Karten von zu Hause auch online buchbar. Hierfür fallen jedoch über den Kartenpreis hinaus gesonderte Gebühren an. Der Vorverkauf läuft über: Tourist-Information Warendorf, Emsstraße 4,

0 25 81/54 54 54, oder online unter www.theateramwall.de sowie allen Vorverkaufsstellen der Reservix GmbH unter www.reservix.de.