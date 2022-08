Huhn Pavilly wird ganz offiziell begrüßt

Der „Henne Pavilly“ wurde in der Freckenhorster Partnerstadt bereits ein Denkmal gesetzt, denn die Zwerghuhnrasse verdankt der Stadt Pavilly ihren Namen. Jetzt erhält auch Freckenhorst ein Pavilly Huhn – am Freitag wird es ganz offiziell begrüßt und vorgestellt.

Seit den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Freckenhorst – Pavilly hat die Partnerstadt Pavilly ein neues Erkennungszeichen. Einen Tag vor Ankunft der Delegation aus Freckenhorst wurde auf dem ortsnahen Spielplatz hinter der Jean-Maillard-Grundschule der „Henne Pavilly“ ein Denkmal gesetzt.

Die Zwerghuhnrasse Pavilly verdankt ihren Nahmen der Stadt Pavilly, in der früher ein wichtiger Geflügelmarkt stattfand, der vor allem die Großstadt Rouen versorgte. Der Züchter Jean-Claude Périquet gab ihr den Namen Pavilly-Rasse, die als solche 2001 zugelassen und offiziell wurde.

Die Rasse ist verwandt mit den Rassen Caumont und Crève-coeur und war bis Mitte des 19.Jahrhunderts auf den Bauernhöfen in der Normandie verbreitet. Sie ist unter allen Hühnern erkennbar am schwarzen Gefieder, aber auch an seinem kleinen roten Kamm. Früher glaubten die Bauern, dass Hühner mit einem Kamm besser Eier legten als andere. Dann aber verschwanden diese Hühner allmählich unter dem Druck neuer importierter Rassen aus Fernost. Erst ab 1982 war sie in den normannischen Hühnerställen wieder präsent.

Feierlichkeiten zum Partnerschaftsjubiläum

Bei den Feierlichkeiten zum Partnerschaftsjubiläum schenkte Bürgermeister Francois Tierce seinem Warendorfer Amtskollegen Peter Horstmann die gleiche Nachbildung der Henne zur Aufstellung im Ortsteil Freckenhorst. Glücklicherweise war Partnerschaftsvorsitzender Dirk Freye mit seinem Wohnmobil in Pavilly, so dass das Denkmal gut verpackt und stoßsicher nach Freckenhorst transportiert werden konnte.

In Absprache mit Bernd Reinker, der sich vorbildlich um die Gestaltung der Parkfläche am Ortseingang Freckenhorst kümmert, wurde ein geeigneter Platz ganz in der Nähe des „Pielepoggenbrunnens“ gefunden.

Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs bereiteten die entsprechenden Fundamente vor und werden auch für die gärtnerische Gestaltung sorgen. Am kommenden Freitag soll das Denkmal im Beisein der Bürgermeister Horstmann und Tierce (Pavilly) der Öffentlichkeit übergeben werden.

Der Vorstand des Partnerschaftskomitees Freckenhorst nutzte kürzlich schon mal eine Sitzung, um schon vorab ein Erinnerungsfoto zu machen.