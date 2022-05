Humorvoll und tröstend

Festprediger Willibert Pauels verband Religion und Humor in sehr beeindruckender Weise. „Darf man in der Kirche Witze machen? Natürlich, man muss sogar“, versicherte er. Die Kirchgänger dankten ihm am Ende mit lang anhaltendem Applaus.

Festprediger Willibert Pauels – zwischenzeitlich mit Brille samt roter Nase – zog die Zuhörerinnen und Zuhörer humorvoll, gestenreich, emotional und eindringlich in seinen Bann.

Dass Humor und Religion nicht im Widerspruch zueinander stehen, bewies Festprediger Willibert Pauels aus Wipperfürth. Das Festhochamt zu Krüßing erhielt durch ihn eine ganz besondere Note. „Religion und Humor sind Bruder und Schwester“, versicherte Willibert Pauels, der seine närrische Ader nicht versteckte und zwischenzeitlich auch mit einer Brille samt roter Nase humorvoll, gestenreich, emotional, eindringlich und manchmal im rheinländischen Dialekt die Zuhörerinnen und Zuhörer in seinen Bann zog.

Bevor Willibert Pauels in seine eigentliche Festpredigt einstieg, drückte er seine Begeisterung für die Stiftskirche aus. „Was für eine wunderbare Kirche“, schwärmte er. Hier fühle er sich geborgen wie im Uterus und das passe ja gut zum Muttertag. „Darf man in der Kirche Witze machen? Natürlich, man muss sogar“, versicherte er und berichtete darüber, wie er einst Kardinal Joachim Meisner auf einer Benefizveranstaltung getroffen habe. „Er saß in der ersten Reihe, und ich hatte einen Witz über ihn vorbereitet.“ Er habe kurz überlegt, aber den Witz dann doch erzählt. „Kardinal Meisner hat sich kaputt gelacht.“

Aber dann wurde Willibert Pauels ernst und ging auf das Thema Krieg in der Ukraine ein. Ein Foto habe sich bei ihm besonders eingeprägt und lasse ihn nicht mehr los. Es war die „Hand von Butscha“, die der getöteten Frau Irina Filkina gehörte. Doch Willibert Pauels verkündete auch Hoffnung und Trost. Der Atheismus sei trostlos, und der Durst aller groß, dass der Mensch nicht nur ein biochemischer Zellhaufen sei. „Wenn wir sterben, dann wechseln wir nur die Räume. Es ist wunderbar, diese Hoffnung leben zu dürfen.“ Am Ende seiner Predigt erhielt er lang anhaltenden Applaus in der Stiftskirche.

Das Festhochamt wurde musikalisch vom Pfarrcäcilienchor begleitet. Als Zelebrant war Pfarrer Ulrich Müller als Marl eingeladen worden.

Am Nachmittag wartete rund um die Kirche ein buntes Programm auf die Gäste. Der Kunstmarkt bot eine große Palette an unterschiedlichen Kunstobjekten. 32 Aussteller hatten sich eingefunden, um ihre Arbeiten zu präsentieren. Auch die Kindergärten St. Magdalena und die Wichtelhöhle waren mit einem Stand präsent. Ein echter Hingucker waren die Oldtimer, die auf dem Kirchplatz vorfuhren.

Musikalisch ging es um 15 Uhr mit dem Konzert des Berittenen Fanfarenzuges weiter, der „Krüßingklänge“ in der Stiftskirche erklingen ließ. Michael Kraß lud zu einer Führung „Mit Kindern in den Glockenturm“ ein, später durften auch die Erwachsenen die tolle Aussicht genießen. Friedel Rose führte seine Gruppe durch die Stiftskirche und hatte eine Menge an interessanten Informationen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer parat.

Mit Spannung wurde um 17 Uhr die Verlosung der gespendeten Kunstwerke verfolgt. Den Hauptpreis, das Bild „Der Weg“ vom Freckenhorster Künstler Josef Recker ging an Helga Hahner aus Freckenhorst. „Damit geht mein Wunsch in Erfüllung, dass das Bild in Freckenhorst bleibt“, freute sich der Spender Hermann-Josef Becker.

Nach einer Festandacht in der Stiftskirche klang der Abend gemütlich mit einem Dämmerschoppenkonzert am Wein- und Bierstand aus.