Bei den Kinder in Milte ist er als der „Büchereimann“ bekannt. Seit 30 Jahren leitet Jürgen Hafer-Schoppmann die Katholische öffentliche Bücherei in Milte.

Seit 30 Jahren ist Jürgen Hafer-Schoppmann Leiter der Katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) in Milte. Während andere frühstücken, ist für ihn an vielen Sonntagen um 9.30 Uhr der Gang zum Pfarrheim selbstverständlich. „Ich bin dann mal in der Bücherei“, ist ein Satz, den die Familie in den vergangenen Jahren oft gehört hat.

1991 löste Hafer-Schoppmann die damalige Büchereileiterin Annemarie Cziupka ab. Dem Grundschullehrer lagen schon immer Kinder und Bücher am Herzen. Es ist ihm wichtig, Motivation und Freude an und mit Büchern in der Gemeinde zu fördern. Lesewanderungen, Gewinnspiele oder der Büchereiführerschein sind deshalb Aktionen, mit denen Hafer-Schoppmann versucht, gerade Kinder für das Lesen zu begeistern. Bei vielen kleinen Lesern ist er deshalb nur als der „Büchereimann“ bekannt. Zwei Mal in der Woche öffnet die Bücherei in Milte, zurzeit unter den Bedingungen der geltenden Corona-Schutzverordnung. Viele Erwachsene besuchten schon als Kind die Bücherei und sind froh über das Angebot. „Klein aber fein“ und immer aktuell.

Viel Arbeit im Verborgenen

Ein Großteil der Arbeit, die Hafer-Schoppmann mit viel Engagement und Freude ausführt, findet im Verborgenen statt: Bücher bestellen, einbinden, Ausleihkarten tippen, den Bestand wahren und aktualisieren oder Statistiken erstellen. In den vergangenen Jahren hat er außerdem versucht, die Bücherei im Pfarrheim zu einem Wohlfühlort zu machen. Da gehörte es auch dazu, die Wände zu streichen und neues Mobiliar anzuschaffen. Nicht möglich wäre die Arbeit jedoch ohne das Bücherei-Team, das Jürgen Hafer-Schoppmann tatkräftig zur Seite steht. Dieses bedankte sich für die langjährige Arbeit mit einem kleinen Geschenk und dem Wunsch, dass ihr Büchereileiter seinen „Dienst“ noch viele Jahre weiter erfüllen wird.